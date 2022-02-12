Азарёнок: в нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен те перемены, которые создадут нам наше гражданское общество

Новости Беларуси. Попытки давления на Беларусь перед референдумом не прекращаются. Реакция Запада предсказуема и банальна: еще до начала голосования они объявили о своем несогласии, грубо нарушая наш суверенитет и международное право, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящую кампанию и планы противников Беларуси обсуждают Григорий Азаренок и Юрий Терех в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, мы ждем перемен. Наших. Народных. Конституционных. Патриотических. Живых и ярких, сильных и настоящих. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Мы ждем таких перемен, когда уважение к старшим станет принципиальным для молодого поколения. Когда опустеют дома престарелых, потому что закрепленная законодательно семья как союз мужчины и женщины воспитает настоящего человека, для которого забота о предках станет жизненным правилом. Мы ждем таких перемен, когда ни одна сволочь даже пикнуть не посмеет в сторону памяти о Великой Отечественной войне. Когда за книжечки про «плохих партизан, которые сами виноваты», с позволения сказать, авторы будут одной баландой питаться. И долго, очень долго. Прекрасно сказал генпрокурор: на генном уровне мы должны закрепить стержень о нашей исторической правде и памяти. Этой генетикой мы и займемся. И все змагарские вирусы будут вытравлены, как поганый «омикрон». Мы ждем таких перемен, когда Конституция имеет высшую юридическую силу на территории Беларуси. А все рекомендации разных американских карманных ВОЗов и прочей международной мафии будут учтены в той степени, в какой Латушко интересуется здоровым образом жизни. Мы ждем таких перемен, когда каждый обязан будет вносить свой вклад в развитие общества и государства, а не вопить, что тебе все чего-то должны, как последний дурнопахнущий либерал.

Мы ждем таких перемен, когда разные обладатели карт поляка, видов на жительство в Литве для обучения в клоповнике ЕГУ и прочие предатели страны даже близко не подойдут к возможности занять высший пост в государстве. Мы ждем перемен, когда ни одна иностранная копейка тем или иным способом не будет допущена к каким либо выборам. Да, даже через пожертвования IT-компаний. Да, даже через волонтерство, да, даже через террористические ячейки НКО и фондов. Их мы, кстати, больше не ждем. В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен те перемены, которые создадут нам наше, настоящее гражданское общество. Когда не смазливый дегенерат с айфоном вместо головы будет проводить клубы и семинары на тему «Как задолбала эта страна». В нашем гражданском обществе главными будут силовик, учитель, врач, рабочий, священник и крестьянин. Мы ждем таких перемен, чтобы народное вече, Всебелорусское народное собрание, как и в XIII веке, удерживало страну от потрясений и нашествий и, если надо, как и новгородский люд под звон колоколов, призывало князя Александра.

Наши перемены – в Конституционной комиссии. Они сильные, как непреодолимая воля Алексея Талая, они твердые, как крепость духа Александра Шпаковского, они жертвенны и преданы людям, как Олег Руммо, они конечно добрые, как Юрий Воскресенский, прекрасные, как сама Национальная школа красоты, и они могущественные, как наш Президент. Вы хотели перемен? Вы их получите. Наши перемены, наша новая Беларусь – это Александр Лукашенко. Но и о вас, змагары, есть кому позаботиться. Не бросим. «Как родился этот легендарный образ?» Юрий Терех рассказал, как появился полковник Жордочкин (здесь подробнее). Ну что, покажем им, этим западным умникам, что они могут хоть еще 6 миллиардов долларов напечатать и бросить против нашей страны? Толку будет, как от Светы умных мыслей. Покажем, что они могут хоть всю армию США сюда притащить вместе с флотом к берегам Беларуси? В луже окажутся. Собственной. Покажем, что не сломать нас никакими фейками, санкциями, угрозами и спецоперациями? Ведь вчера новые герои появились у Беларуси. Посмотрите это видео.

Сумасшедший достал ружье. Орет благим матом на всю округу. Целится в милиционеров. Ни одного шага они не сделали назад. И взяли мерзавца. В Америке вашей благословенной пуля в лоб была бы гарантирована, а наши вот пожалели. Но не дрогнули ни на секунду.