«Как родился этот легендарный образ?» Юрий Терех рассказал, как появился полковник Жордочкин

Новости Беларуси. Попытки давления на Беларусь перед референдумом не прекращаются. Реакция Запада предсказуема и банальна: еще до начала голосования они объявили о своем несогласии, грубо нарушая наш суверенитет и международное право, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящую кампанию и планы противников Беларуси обсуждают Григорий Азаренок и Юрий Терех в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас в гостях уже легендарный в интернете полковник Жордочкин, ну а точнее Людажор, публицист «СБ. Беларусь сегодня», Юрий Терех. Юрий, здравствуйте. Юрий Терех, публицист «СБ. Беларусь сегодня»:

Приветствую! Как появился полковник Жордочкин? Григорий Азаренок:

Юрий, как родился этот легендарный образ? Он просто гениален.

Юрий Терех:

Ну, родился он благодаря нашему главному белорусскому пранкеру Евгению Какойта. Тогда почти одновременно два события произошло с Жордочкиным, если помнишь. Григорий Азаренок:

Инцидент первого января с человеком, который умер от передозировки наркотиков. Юрий Терех:

Да. И он вбросил мою старую фотографию, еще куропатскую, со съемок фильма, что это полковник Жордочкин, и его поставили фальсифицировать дело, чтобы всех отмазывать. Григорий Азаренок:

Я помню: и Путило, и все остальные купились. Юрий Терех:

И по всем пошло. И буквально через день он меня же (эту фотографию) вбросил в казахстанские каратели, что командировали из Беларуси полковника, и он будет помогать бороться с протестами. И тоже там везде это все полетело. И как-то так получился забавный образ, что прижился. Григорий Азаренок:

Ну, и ролики просто замечательные.

– Вылезай!

– Я гатовы! Григорий Азаренок:

Тут одно интересно: где такого Пал Палыча нашли? Или это, может быть, он и есть? Юрий Терех:

Мы с ним договорились на бутылку водки, но обещали всем говорить, что это компьютерная графика. И обязательно еще будет, я думаю, одна серия до референдума. Что сейчас происходит в объединениях оппозиции? Григорий Азаренок:

Тогда давай вернемся к нашим змагарам, о которых мы уже долго говорим. И с каждым днем это все забавнее. У них там жабогадюкинг уже просто. Он там друг друга обвиняют: кто агент ФСБ, кто кого не пускает в Украину, кто как психует и так далее. И там они не могут определиться со стратегией на референдум, при этом влез еще Андрей Курейчик с его каким-то там очень смешным, тупым, топорным фильмом, где расстреливают на Окрестино. В общем, что ты видишь сейчас в этой суполке? Юрий Терех:

Ну, как суполка змагароў, как всегда. Там хроническая паника, хронический какой-то разброд, шатания, то есть большинство уже абсолютно все поняли: и как ими попользовались, и как подставили, и чем это все закончиться может, и как грозит.

Григорий Азаренок:

Ты недавно публиковал закрытые секретные сведения, которые делают аналитики для структур, которые управляют штабом, это значит котлеты нашей принцессы. И мы видим, что там и отток интереса, и отток просмотров, и отток подписчиков. Юрий Терех:

Так они видели всю настоящую информацию. А что, он был закрытый? Это только для руководства штабов. И они видели, какая на самом деле картина. То есть им поступала вся достоверная информация. И то, что я публиковал, – это очень-очень мало. Там 142 страницы. И в итоге это все обязательно будет опубличено. Тенденция в том, что даже в самое горячее время повестку у них перехватывал Лукашенко, причем по их же каналам. Там и отчет во много строится на том, что наши собственные каналы обсуждают инициативы провластные и Лукашенко. Пусть в негативном ключе, но они все равно перетягивают интерес на него, то есть точки интересов уходят на Лукашенко. Тот же [экстремистский ресурс] обеспечивает гораздо большее освещение, пусть даже негативное, но инициативу Лукашенко, чем штабам Тихановской, всем этим [экстремистским ресурсам] и прочим террористам. Григорий Азаренок:

Они вещали о перамоге, а сами знали, что ее никогда не будет. Юрий Терех:

Ну, они-то, может, и верили, и видели, что сейчас ситуация не такая, что сейчас выводить людей – закончится в итоге для людей плохо. Это понимали все: если ты нарушаешь закон, то за тобой в итоге придут. Это без вариантов. И все равно людей на это толкали, хотя прекрасно понимали, чем все кончится. «Им надо показывать работу, у них есть какое-то финансирование» Григорий Азаренок:

При этом каждый их шаг – это выстрел в ногу, то есть дурацкая стратегия на референдум, пытаться запугивать участковые комиссии, рассылать им письма. Кто-то говорил, что спасибо богу за такую оппозицию. Юрий, может, им нанять консультанта какого-то, чтобы никто не говорил, что вы такие тупые, что просто ужас какой-то?

Юрий Терех:

Консультант – это месть. Они те же отчеты пишут, реальные цифры им дают. А что они еще могут сделать? И с другой стороны, после 2020-го года кого-то здесь запугивать – это даже не смешно, то есть уже позапугивали. У нас уже к этому иммунитет. После всего, что даже у нас было, какие-то письма – это уже... Меня где-то недавно опять опубликовали – я даже не видел. Узнал из СБ, что меня опять где-то опять выкладывали. Уже просто плевать на это абсолютно. Хотят – на здоровье. Григорий Азаренок:

Западных спецслужб удовлетворяет такой вот интеллектуальный уровень этого всего того, что их обслуживает? Юрий Терех:

Уровень уровнем, но за этим всем, грубо говоря, сидят и смотрят чиновники. Им надо показывать работу, у них есть какое-то финансирование. И к ним все равно придут и спросят: «А что вы сделали за последний месяц?» И они скажут: «Вот мы работали вот так, сделали вот то». Григорий Азаренок:

«Провели конференцию о выборах, провели еще что-то». Юрий Терех:

То есть всем надо как-то отчитаться.

Григорий Азаренок:

У нашего общего друга Сандаля: «Светлана Тихановская сделала пост». Вот и все. Юрий Терех:

Вот и отчитались, да. «Мы там делали посты, мы их распространяли». Всем нужна отчетность, иначе не будет денег. Если не будут ничего делать, то их никто не будет финансировать. Вот и все. Последние 8-10 лет у Америки сплошные какие-то влеты на внешней политике Григорий Азаренок:

Тогда обратимся к международной ситуации. Сегодня они все разразились очередной перамогай, Конгресс США готовит новые санкции за вторжение России против Беларуси. Как-то серьезно к этому можно относиться или только с юмором? Юрий Терех:

Относиться к этому серьезно можно, если понимать, в чем тут дело. Последние годы, лет уже 8-10, у Америки сплошные какие-то влеты на внешней политике. С тех пор, как еще Трамп подъехал своим могучим американским флотом к Сверенной Корее и сказал: «Сейчас я всем вам тут покажу». Они сказали: «Ну, заходи, показывай». И он просто оттуда ушел оплеванный. Они потеряли в Азии лицо, а это вообще недопустимо никак. То есть они просто ушли смешными и никчемными оттуда. Григорий Азаренок:

Ни одной внешнеполитической победы США не было десять лет уже.

Юрий Терех:

Да, регионы они потеряли. У них все начало сыпаться. Им нужна какая-то победа, а предотвращение войны было бы замечательной победой. Григорий Азаренок:

Которую они сами и придумали. Юрий Терех:

Ну, войну сначала надо придумать, накрутить. Вот они придумали, накручивают, они оказывают Украине помощь этим оружием. Но обрати внимание, там же в основном процентов 70 этой помощи – противотанковые ракеты Javelin, причем которые уже старые, которые уже пора списывать, утилизировать, что, кстати, очень дорого. Их выкидывают туда. Григорий Азаренок:

Да, у тебя красивая метафора, что это если бы вы собрались в поход с одним ботинком. То есть одними Javelin можно завалить, но это никак не решает против десанта. Юрий Терех:

Они старые, они ненужные. Расчет тут какой? Сейчас всех запугать, что будет война, оказать эту помощь. «Когда у тебя вторжение планируется каждые три дня, просто уже привыкаешь» Григорий Азаренок:

Они сейчас до смешного дошли. Там они расходятся в показаниях: кто-то говорит, что 15-го, Bloomberg говорит, что 16, Financial Times говорит другое.