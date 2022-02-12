«Как родился этот легендарный образ?» Юрий Терех рассказал, как появился полковник Жордочкин

Новости Беларуси. Попытки давления на Беларусь перед референдумом не прекращаются. Реакция Запада предсказуема и банальна: еще до начала голосования они объявили о своем несогласии, грубо нарушая наш суверенитет и международное право, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предстоящую кампанию и планы противников Беларуси обсуждают Григорий Азаренок и Юрий Терех в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас в гостях уже легендарный в интернете полковник Жордочкин, ну а точнее Людажор, публицист «СБ. Беларусь сегодня», Юрий Терех. Юрий, здравствуйте.
Юрий Терех, публицист «СБ. Беларусь сегодня»:
Приветствую!
Как появился полковник Жордочкин?
Григорий Азаренок:
Юрий, как родился этот легендарный образ? Он просто гениален.
Юрий Терех:
Ну, родился он благодаря нашему главному белорусскому пранкеру Евгению Какойта. Тогда почти одновременно два события произошло с Жордочкиным, если помнишь.
Григорий Азаренок:
Инцидент первого января с человеком, который умер от передозировки наркотиков.
Юрий Терех:
Да. И он вбросил мою старую фотографию, еще куропатскую, со съемок фильма, что это полковник Жордочкин, и его поставили фальсифицировать дело, чтобы всех отмазывать.
Григорий Азаренок:
Я помню: и Путило, и все остальные купились.
Юрий Терех:
И по всем пошло. И буквально через день он меня же (эту фотографию) вбросил в казахстанские каратели, что командировали из Беларуси полковника, и он будет помогать бороться с протестами. И тоже там везде это все полетело. И как-то так получился забавный образ, что прижился.
Григорий Азаренок:
Ну, и ролики просто замечательные.
– Вылезай!
– Я гатовы!
Григорий Азаренок:
Тут одно интересно: где такого Пал Палыча нашли? Или это, может быть, он и есть?
Юрий Терех:
Мы с ним договорились на бутылку водки, но обещали всем говорить, что это компьютерная графика. И обязательно еще будет, я думаю, одна серия до референдума.
Что сейчас происходит в объединениях оппозиции?
Григорий Азаренок:
Тогда давай вернемся к нашим змагарам, о которых мы уже долго говорим. И с каждым днем это все забавнее. У них там жабогадюкинг уже просто. Он там друг друга обвиняют: кто агент ФСБ, кто кого не пускает в Украину, кто как психует и так далее. И там они не могут определиться со стратегией на референдум, при этом влез еще Андрей Курейчик с его каким-то там очень смешным, тупым, топорным фильмом, где расстреливают на Окрестино. В общем, что ты видишь сейчас в этой суполке?
Юрий Терех:
Ну, как суполка змагароў, как всегда. Там хроническая паника, хронический какой-то разброд, шатания, то есть большинство уже абсолютно все поняли: и как ими попользовались, и как подставили, и чем это все закончиться может, и как грозит.
Григорий Азаренок:
Ты недавно публиковал закрытые секретные сведения, которые делают аналитики для структур, которые управляют штабом, это значит котлеты нашей принцессы. И мы видим, что там и отток интереса, и отток просмотров, и отток подписчиков.
Юрий Терех:
Так они видели всю настоящую информацию. А что, он был закрытый? Это только для руководства штабов. И они видели, какая на самом деле картина. То есть им поступала вся достоверная информация. И то, что я публиковал, – это очень-очень мало. Там 142 страницы. И в итоге это все обязательно будет опубличено. Тенденция в том, что даже в самое горячее время повестку у них перехватывал Лукашенко, причем по их же каналам. Там и отчет во много строится на том, что наши собственные каналы обсуждают инициативы провластные и Лукашенко. Пусть в негативном ключе, но они все равно перетягивают интерес на него, то есть точки интересов уходят на Лукашенко. Тот же [экстремистский ресурс] обеспечивает гораздо большее освещение, пусть даже негативное, но инициативу Лукашенко, чем штабам Тихановской, всем этим [экстремистским ресурсам] и прочим террористам.
Григорий Азаренок:
Они вещали о перамоге, а сами знали, что ее никогда не будет.
Юрий Терех:
Ну, они-то, может, и верили, и видели, что сейчас ситуация не такая, что сейчас выводить людей – закончится в итоге для людей плохо. Это понимали все: если ты нарушаешь закон, то за тобой в итоге придут. Это без вариантов. И все равно людей на это толкали, хотя прекрасно понимали, чем все кончится.
«Им надо показывать работу, у них есть какое-то финансирование»
Григорий Азаренок:
При этом каждый их шаг – это выстрел в ногу, то есть дурацкая стратегия на референдум, пытаться запугивать участковые комиссии, рассылать им письма. Кто-то говорил, что спасибо богу за такую оппозицию. Юрий, может, им нанять консультанта какого-то, чтобы никто не говорил, что вы такие тупые, что просто ужас какой-то?
Юрий Терех:
Консультант – это месть. Они те же отчеты пишут, реальные цифры им дают. А что они еще могут сделать? И с другой стороны, после 2020-го года кого-то здесь запугивать – это даже не смешно, то есть уже позапугивали. У нас уже к этому иммунитет. После всего, что даже у нас было, какие-то письма – это уже... Меня где-то недавно опять опубликовали – я даже не видел. Узнал из СБ, что меня опять где-то опять выкладывали. Уже просто плевать на это абсолютно. Хотят – на здоровье.
Григорий Азаренок:
Западных спецслужб удовлетворяет такой вот интеллектуальный уровень этого всего того, что их обслуживает?
Юрий Терех:
Уровень уровнем, но за этим всем, грубо говоря, сидят и смотрят чиновники. Им надо показывать работу, у них есть какое-то финансирование. И к ним все равно придут и спросят: «А что вы сделали за последний месяц?» И они скажут: «Вот мы работали вот так, сделали вот то».
Григорий Азаренок:
«Провели конференцию о выборах, провели еще что-то».
Юрий Терех:
То есть всем надо как-то отчитаться.
Григорий Азаренок:
У нашего общего друга Сандаля: «Светлана Тихановская сделала пост». Вот и все.
Юрий Терех:
Вот и отчитались, да. «Мы там делали посты, мы их распространяли». Всем нужна отчетность, иначе не будет денег. Если не будут ничего делать, то их никто не будет финансировать. Вот и все.
Последние 8-10 лет у Америки сплошные какие-то влеты на внешней политике
Григорий Азаренок:
Тогда обратимся к международной ситуации. Сегодня они все разразились очередной перамогай, Конгресс США готовит новые санкции за вторжение России против Беларуси. Как-то серьезно к этому можно относиться или только с юмором?
Юрий Терех:
Относиться к этому серьезно можно, если понимать, в чем тут дело. Последние годы, лет уже 8-10, у Америки сплошные какие-то влеты на внешней политике. С тех пор, как еще Трамп подъехал своим могучим американским флотом к Сверенной Корее и сказал: «Сейчас я всем вам тут покажу». Они сказали: «Ну, заходи, показывай». И он просто оттуда ушел оплеванный. Они потеряли в Азии лицо, а это вообще недопустимо никак. То есть они просто ушли смешными и никчемными оттуда.
Григорий Азаренок:
Ни одной внешнеполитической победы США не было десять лет уже.
Юрий Терех:
Да, регионы они потеряли. У них все начало сыпаться. Им нужна какая-то победа, а предотвращение войны было бы замечательной победой.
Григорий Азаренок:
Которую они сами и придумали.
Юрий Терех:
Ну, войну сначала надо придумать, накрутить. Вот они придумали, накручивают, они оказывают Украине помощь этим оружием. Но обрати внимание, там же в основном процентов 70 этой помощи – противотанковые ракеты Javelin, причем которые уже старые, которые уже пора списывать, утилизировать, что, кстати, очень дорого. Их выкидывают туда.
Григорий Азаренок:
Да, у тебя красивая метафора, что это если бы вы собрались в поход с одним ботинком. То есть одними Javelin можно завалить, но это никак не решает против десанта.
Юрий Терех:
Они старые, они ненужные. Расчет тут какой? Сейчас всех запугать, что будет война, оказать эту помощь.
«Когда у тебя вторжение планируется каждые три дня, просто уже привыкаешь»
Григорий Азаренок:
Они сейчас до смешного дошли. Там они расходятся в показаниях: кто-то говорит, что 15-го, Bloomberg говорит, что 16, Financial Times говорит другое.
Юрий Терех:
Это уже просто на самом деле надоело. Когда у тебя вторжение планируется каждые три дня, просто уже привыкаешь и надоедает.
Григорий Азаренок:
Игорь Тур красиво написал, мне понравилось: «Надо начинать вторжение 14-го, потому что Украина у нас любимая в славянском мире, а любимую не отдают».
Юрий Терех:
Тоже верно. Так вот, сейчас их накачают этими Javelin, героически объявят, что войны не будет, потому что ее не будет. Никто не собирается на Украину нападать. Это откровенный идиотизм. Объявят, что мы всей Америкой предотвратили большую войну в Европе, скажите нам всем спасибо. Javelin останутся в Украине. У украинской армии такой есть талант: абсолютно все умеет украсть и продать. Что бы там ни было – это все будет украдено и в итоге продано. Мы это уже видели в 2014 году, когда спохватились, а оказалось, что уже вообще ничего не там. Там не просто так с такой регулярностью горят склады с боеприпасами. То есть надо же у кого-то списывать. Это все будет распродано, пойдет на Восток.
Азаренок: в нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен те перемены, которые создадут нам наше гражданское общество (подробнее здесь).