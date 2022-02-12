Караев об учениях РБ и РФ: «Не тушевались командиры подразделений, несмотря на присутствие генералов такого ранга»

Новости Беларуси. Ведение боя и разведка в тылу врага. Союзную решимость военные Беларуси и России проявляли сегодня, 12 февраля, на полигоне Гожский. Менее часа понадобилось военным, чтобы полностью уничтожить условного противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдатели и военные эксперты уже после скажут, что реалистичность боя была на высоте. В штабе ответят: по-другому быть не может, ведь наши военные давно отошли от запланированных эпизодов, корректируют ход боя в режиме реального времени. Важно оценить уровень реагирования командиров и личного состава на местах. Но и здесь с поставленными задачами справились в полном объеме.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Сам я присутствовал на командно-наблюдательном пункте, где именно не за парадной, а за деловой частью было видно, как управляет командир батальона, приданные ему силы, командир батареи, как они держат связь через передовых авианаводчиков с вертолетной эскадрильей. Мне понравилось, что посредники были независимые, которые могут объективно судить по действиям. Не тушевались командиры подразделений, несмотря на присутствие генералов такого ранга. И четко свои действия по управлению боем осуществляли.