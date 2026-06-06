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JAC смял Жигули – ДТП на Гомельщине с летальным исходом

06 июня 2026 07:06
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JAC смял Жигули – ДТП на Гомельщине с летальным исходом-0

5 июня ориентировочно в 18:20 на автодороге Н-4631 Буда-Кошелево – Пытьковка произошло ДТП. Два человека погибли, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Сообщается, что 27-летний водитель автомобиля Jac совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «ВАЗ». Согласно предварительной информации, выезд на встречную полосу водителем Jac произошел в результате отвлечения от управления транспортным средством.

55-летний водитель и 53-летний пассажир автомобиля «Жигули» скончались.

В ведомстве напоминают водителям о необходимости следить за дорожной обстановкой, сохранять предельную внимательность и не совершать необдуманных маневров при управлении транспортным средством.

Фото: МВД Беларуси

# ДТП

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