JAC смял Жигули – ДТП на Гомельщине с летальным исходом

5 июня ориентировочно в 18:20 на автодороге Н-4631 Буда-Кошелево – Пытьковка произошло ДТП. Два человека погибли, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Сообщается, что 27-летний водитель автомобиля Jac совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «ВАЗ». Согласно предварительной информации, выезд на встречную полосу водителем Jac произошел в результате отвлечения от управления транспортным средством.

55-летний водитель и 53-летний пассажир автомобиля «Жигули» скончались.

В ведомстве напоминают водителям о необходимости следить за дорожной обстановкой, сохранять предельную внимательность и не совершать необдуманных маневров при управлении транспортным средством.

Фото: МВД Беларуси