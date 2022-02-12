Манёвренная оборона силами артиллерии и авиации. Под Гродно прошли учения «Союзная решимость – 2022»

Новости Беларуси. Союзную решимость военные Беларуси и России проявляли 12 февраля на полигоне Гожский. Менее часа понадобилось военным, чтобы полностью уничтожить условного противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маневренная оборона отработана силами артиллерии и авиации. Как проходили учения на полигоне и насколько отработаны новые способы ведения борьбы – материал Константина Герцева.

Полигон Гожский, что под белорусским Гродно – это место давно не видело такого скопления журналистов. Впрочем, сейчас это вполне объяснимо. Здесь первая точка на карте большого пресс-тура, организованного оборонными ведомствами Беларуси и России. 150 аккредитованных «акул пера» смогут своими глазами оценить ход крупнейшей проверки сил реагирования Минска и Москвы – «Союзная решимость – 2022», а главное – донести до зрителей и читателей главный мирный посыл учений.

Игорь Демиденко, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Мы проводим учения, в том числе у нас задействованы войска из состава 6-й отдельной механизированной бригады. На данном полигоне Гожском бригадном сегодня разыгрывался тактический эпизод, который был именно характерен для ведения оборонительных действий на определенном участке местности, в том числе этот эпизод характерен тем, что мы показываем здесь ведение боевых действий механизированных бригад во взаимодействии с другими войсками, с другими родов войск Вооруженных Сил нашей республики.

Согласно замыслу, разведка обнаружила движение передовых отрядов условного противника. Для нанесения первого удара в бой вступают механизированные подразделения, входящие в состав так называемой огневой засады. Мощное поражение и боевые расчеты под прикрытием дымовой завесы отходят на подготовленные позиции. Дальше на авансцене беспилотники. За считаные минуты они определяют координаты пункта управления неприятеля, по которому авиация Союзного государства незамедлительно наносит удар.

Константин Герцев, корреспондент:

После попытки прорыва силы противника были остановлены мотострелковыми подразделениями и танковым взводом при поддержке батареи «Гвоздики» и «Града». Сейчас на полигон выехали подразделения санитарно-медицинского назначения. Вслед за медиками свою работу продолжают и технические службы, в обязанности которых входит эвакуация техники, которая была повреждена в результате предполагаемых боевых действий. «Цели достигнуты». Что говорят белорусские военные о совместных учениях «Союзная решимость – 2022»? – читайте здесь.

Уже после маневров, а они закончились полным разгромом противника, военнослужащие отметят, что одна из ключевых задач – отработка взаимодействия с беспилотной авиацией. Современные конфликты, взять тот же Карабахский, показывают, в каком направлении будет развиваться боевое искусство. Оценка «отлично«» – итог разыгранного военного сценария. Караев об учениях РБ и РФ: «Не тушевались командиры подразделений, несмотря на присутствие генералов такого ранга» – читайте здесь.