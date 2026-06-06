МВД: более 400 обращений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки

В течение минувших суток в милиции зарегистрировано более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников, информирует официальный Telegram-канал МВД Беларуси.

Зафиксировано 43 преступления, которые были совершены посредством информационно-коммуникационных технологий.

МВД инициировало блокировку двух фишинговых интернет-ресурсов (поддельные интернет-сайты, которые выдаются за настоящие); заблокировало возможность совершить платежи в адрес 51 иностранного платежного реквизита, которые использовали злоумышленники; заблокировало расходные операции по 45 счетам.

Оперативники задержали одного курьера, сотрудничающего с аферистами. При нем было обнаружено порядка 7 тысяч рублей.

Фото: скриншот видео в официальном Telegram-канале МВД Беларуси