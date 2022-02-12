Евгений Пустовой: «Белорусов снова тянут в болото политического кризиса. Последний из возможных триггеров – референдум»

Новости Беларуси. Перемены бывают разные. И не всегда к добру. Можно на площади через каждые пять-шесть лет менять государственные курс и политическую ширму. За ней всегда одни и те же лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местный олигархат и серьезные дяди большой политики. А можно как в Беларуси. Собраться всей нацией на диалоговых площадках. Обсудить, даже на повышенных тонах отстаивать свое видение, но цивилизованно. А потом всенародно решить, куда дальше двигаемся. Каких перемен требуют сердца Беларуси – Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Говорят, в одну реку дважды не войдешь. Белорусов снова тянут в болото политического кризиса. Последний из возможных триггеров – референдум. Нет, конечно, потуги разорвать страну будут всегда. Но вот очернить день, когда народ будет выбирать свой дальнейший путь развития… Только злостно и завистливо могут ответить западные демократии за то, что Беларусь не пала перед их валом накатов, их миллиардами на разложение государства. Это словно поглумиться над святыней – лучшая забава инфернальных сил.

Давайте начистоту. Они западнее Буга всегда к нам относились свысока. Смотрели, как на унтерменшей. Помните, был в истории литературы Адам Мицкевич? К нему можно по-разному относиться. А вот сам Пушкин к нему относился с уважением. В салонах Петербурга и Москвы не иначе как литературным тузом величал. А себя просто: козырной шестеркой. Так вот, эта литературная козырная шестерка одним стихотворением побила все геополитические партии тогда еще просвещенного, а сейчас просто коллективного Запада.