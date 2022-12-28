Азарёнок: сирийскую беженку убили нацистские ляхи. Почему поляки на границе такие жестокие?

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертами обсудим коррупцию в частном образовании, задержание Евгения Ливянта, поездку на Донбасс и подведем итоги 2022 года. В гостях политолог Андрей Лазуткин и председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ. Григорий Азаренок, СТВ:

Уважаемые граждане, когда будете сетовать о том, что вам не хватает на подарок на IPhone 15, то знайте, что на этой неделе в белорусском лесу, на польско-белорусской границе плачет над трупом своей дочери сирийский беженец, потому что ее убили ляхи – по-другому не скажешь. Нацистские ляхи. Седьмая смерть на границе с Польшей! Труп девушки обнаружили рядом с отцом.

Андрей Лазуткин, политолог:

Многих удивляет такая жестокость. Это же вроде военные, должны какие-то понятия иметь. Но там сегодня поставили не военных, там стоит польская тероборона. Что такое тероборона? Мы с вами, допустим, футбольные фанаты или нацистские активисты. Мы работаем слесарями в обычном польском городе, но можно подработать. На две недели вас забирают на сборы, теперь вы тероборонец, вот вам оружие, и вы будете патрулировать эти леса. Военный вас задержит, отвезет в комендатуру, передаст в центр содержания беженцев. Там они тоже есть. Ну, а если вы отморозок, правый футбольный фанат, который ненавидит все черное, сирийское, иракское, то, конечно же, они забьют человека, отберут у него все. Еще вопрос денег, телефонов, сумок и всего прочего. Иди пожалуйся, что тебя ограбили тероборонцы польские. Потом тебя выкинут через калитку в заборе. Там же специально эти калитки оставили. Они поставили 5-метровые палки, но там есть дырки для «диких животных». Ничего подобного. Вот животные, которых они сюда выбрасывают. Никакой жалости там нет.

Они считают, что против них ведется война, Беларусь по-прежнему запускает каких-то людей специально туда. К вам же бегут в основном через Средиземное море. Там основной маршрут переброски по-прежнему. А здесь, в Беларуси, просто те, кто, возможно, через Россию приезжает. Если раньше были соглашения по реадмиссии, то теперь их нет. Их никто не будет здесь задерживать, вылавливать и содержать. Поляки сами себе создали эти проблемы. Не надо ни на кого обижаться. А то, что так жестоко они себя ведут, – лицо нашей «прекрасной» Европы, потому что когда у нас в 2020 году по попе кто-то получал палками, то это было ужасно.