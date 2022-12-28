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Организацию дорожного движения в Соколе обсудили в Мингорисполкоме. Какие новшества внедрят для водителей?

28 декабря 2022 18:10
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Новости Беларуси. Организацию дорожного движения в микрорайоне Сокол обсудили в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В районе активно возводятся жилые дома, поэтому значительно увеличилось количество строительной техники.

Организацию дорожного движения в Соколе обсудили в Мингорисполкоме. Какие новшества внедрят для водителей?-1

Как следствие, возросла нагрузка на дороги. Для решения вопроса планируют обустройство тротуаров. В особо загруженных местах установят дополнительные знаки и нанесут дорожную разметку. Особое внимание местам повышенной опасности, поэтому возле школ оборудуют искусственные неровности.

Также затронули тему общественного пассажирского транспорта. Акцент сделают на подготовку новых кадров и повышение квалификации водителей. Также из новшеств – установка системы безопасности «Антисон», она будет дополнительно контролировать движение.

Организацию дорожного движения в Соколе обсудили в Мингорисполкоме. Какие новшества внедрят для водителей?-4

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Выработан комплекс мероприятий профилактических, практических и контрольных функций, которые обсуждались на заседании комиссии. По итогам принятия совместно Минсктранс и Госавтоинспекция будут реализовывать мероприятия по предотвращению ДТП с участием подвижного состава Минска.

Организацию дорожного движения в Соколе обсудили в Мингорисполкоме. Какие новшества внедрят для водителей?-7

Определен и план работы на 2023 год. Это проведение совместных рейдов Госавтоинспекции и Минсктранса. Также пройдут мероприятия по отработке основных мест ДТП, чтобы предотвратить их причины. В частности, будут оборудованы островки безопасности и искусственные неровности.

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# Дорожное движение # общество # Денис Ливанович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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