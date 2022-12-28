Организацию дорожного движения в Соколе обсудили в Мингорисполкоме. Какие новшества внедрят для водителей?

Новости Беларуси. Организацию дорожного движения в микрорайоне Сокол обсудили в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В районе активно возводятся жилые дома, поэтому значительно увеличилось количество строительной техники.

Как следствие, возросла нагрузка на дороги. Для решения вопроса планируют обустройство тротуаров. В особо загруженных местах установят дополнительные знаки и нанесут дорожную разметку. Особое внимание местам повышенной опасности, поэтому возле школ оборудуют искусственные неровности. Также затронули тему общественного пассажирского транспорта. Акцент сделают на подготовку новых кадров и повышение квалификации водителей. Также из новшеств – установка системы безопасности «Антисон», она будет дополнительно контролировать движение.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Выработан комплекс мероприятий профилактических, практических и контрольных функций, которые обсуждались на заседании комиссии. По итогам принятия совместно Минсктранс и Госавтоинспекция будут реализовывать мероприятия по предотвращению ДТП с участием подвижного состава Минска.