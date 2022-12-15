«Это был личный удар по Президенту». Почему спортсмены-оппозиционеры – самое тяжёлое для Лукашенко?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим будущее белорусского спорта, лишение гражданства для экстремистов и ход специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Алексей Журавлев. Андрей Лазуткин, политолог:

Как вы думаете, почему в 2020 году так плотно работали со спортсменами? Григорий Азаренок, СТВ:

Потому что люди их смотрят, любят, видят.

Андрей Лазуткин:

А почему на прошлых выборах и позапрошлых такого не было? Григорий Азаренок:

Может, потому что другая команда западных политтехнологов пришла? Андрей Лазуткин:

С одной стороны, да, вы правы. У нас в обществе нет выраженной идеологии. Не было тогда. Тогда надо работать с музыкантами, певцами, с актерами, телеведущими, у которых большая аудитория, и со спортсменами. Когда идеологии нет, значит, вы смотрите матчи, эти люди вам нравятся, это ваши герои, а не кто-то еще. Григорий Азаренок:

Да, и не поднимали тем сцяга, мовы. Людям плевать на это все.