«Это был личный удар по Президенту». Почему спортсмены-оппозиционеры – самое тяжёлое для Лукашенко?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим будущее белорусского спорта, лишение гражданства для экстремистов и ход специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Алексей Журавлев.
Андрей Лазуткин, политолог:
Как вы думаете, почему в 2020 году так плотно работали со спортсменами?
Григорий Азаренок, СТВ:
Потому что люди их смотрят, любят, видят.
Андрей Лазуткин:
А почему на прошлых выборах и позапрошлых такого не было?
Григорий Азаренок:
Может, потому что другая команда западных политтехнологов пришла?
Андрей Лазуткин:
С одной стороны, да, вы правы. У нас в обществе нет выраженной идеологии. Не было тогда. Тогда надо работать с музыкантами, певцами, с актерами, телеведущими, у которых большая аудитория, и со спортсменами. Когда идеологии нет, значит, вы смотрите матчи, эти люди вам нравятся, это ваши герои, а не кто-то еще.
Григорий Азаренок:
Да, и не поднимали тем сцяга, мовы. Людям плевать на это все.
Андрей Лазуткин:
Да, хороший политтехнолог это все видит и понимает, что я лучше спортсменов разагитирую, вложу туда деньги, и это даст больше отдачи, чем мы будем бегать с полицейским флагом и кричать, что надо за Россией построить забор. Правильная мысль, Григорий. Но есть еще другая мысль. Наш Президент столько вложил сил, не столько денег, сколько личного внимания. 2020 год, и вас предают не просто какие-то люди из ближнего окружения, а те, которые как ваши дети, которых вы выращивали, строили арены, которых вы воспитывали, которым вы создавали все условия, деньги давали. И вот они вас предают. Как это воспринимается руководством страны? Второй вопрос: если предали эти, которые выращены с детского сада, то что говорить об остальных? Может, и остальные все предали? Я вижу это так: удар по спорту – психологический удар именно по Президенту, чтобы показать, что вам уже никому нельзя доверять, что все вас продали, предали, что даже самые близкие просто шатнутся и куда-то уйдут. Это был личный удар по Президенту. Поэтому это была роль этого спорта.
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