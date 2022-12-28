«Область развивается, прирастает новыми проектами». Кочанова о перспективах развития Брестского региона

Новости Беларуси. Успешное будущее страны зависит от личного вклада каждого на своем рабочем месте. На этом сделала акцент председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время диалога с активом Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече подвели итоги 2022 года и определили задачи на перспективу. Спикер положительно отметила результаты работы аграриев юго-западного региона и их вклад в продовольственную безопасность страны. Особое внимание председатель Совета Республики уделила вопросам экономики.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Область развивается, прирастает новыми проектами, о которых мы сегодня говорили, потому что та задача, которую поставил глава государства, и определено шестым Всебелорусским народным собранием равномерное развитие регионов – это так и должно быть. Люди должны жить в регионах, иметь работу, хорошие объекты социально-культурного назначения, поэтому, конечно, руководство области это все прекрасно понимает и делает все для того, чтобы область развивалась, чтобы поставленные задачи в социально-экономическом развитии были выполнены, причем выполнены на самом высоком уровне.