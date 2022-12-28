«Проблема была именно в деньгах». Что мешало Беларуси и России лучше сотрудничать?

Григорий Азаренок, СТВ: Позиция Беларуси за эти годы не меняется, но мы видим, что после начала СВО те, на кого рассчитывали, может быть, в России: нам помогут западные партнеры, будем с ними иметь крутой бизнес. Но мы видим, что они просто Россию кинули. Остался только один надежный союзник – Беларусь. Сейчас все те предложения, которые многие годы вносил наш Президент, реализованы.

Андрей Лазуткин, политолог:

Было выступление Путина до этой встречи. Он примерно час отвечал на вопросы журналистов. И там была реплика про олигархические группы, которые вы назвали. Там звучало, что те люди, которые здесь зарабатывают деньги, но держат их там и вкладывают их в яхты, корабли, самолеты, футбольные команды, для нас представляют опасность.

Григорий Азаренок:

Враги!

Андрей Лазуткин:

Безусловно, это сигнал всем тем, кто против нас работал многие годы, потому что наши противоречия упирались не в то, что мы какие-то разные народы, мы хотим жить отдельно. Нет. Проблема была именно в деньгах: по какой цене будут продаваться совместные удобрения, по какой цене будет газ, нефть и все прочее. Потому что Россия – это сложный организм. Там очень много центров принятия решений. Президент сегодня очень сильный в России, а раньше была немного другая ситуация, когда экономический блок диктовал свои условия. Сегодня они все немножечко повязаны на СВО. Поэтому нам легче. Думаю, Путину тоже.

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