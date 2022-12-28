Азарёнок: все белорусы заняты предпраздничной суетой, подарочки выбирают, а вы боитесь каждого шороха

Новости Беларуси. Несколько лет зарубежные экстремисты подстрекали наших граждан к противоправным действиям, уверяя в анонимности интернет-площадок. Теперь же вынуждены признать, что все их инициативы, планы, чаты и прочее полностью взломаны специалистами МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ГУБОПиК выявляет преступников и экстремистов ежедневно. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Ветер с моря дул, нагонял беду. На вашу голову, предатели и отщепенцы, эта беда и летит. Летит каждый день, неумолимо и праведно. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте! Что, падаль, нерадостны деньки перед Новым годом? Все белорусы заняты предпраздничной суетой, подарочки выбирают, а вы, грязь, боитесь каждого шороха, звук любой проезжающей машины невыносим для вас, ведь вы знаете, что в одной из них будут они. Те, при мысли о ком вы хотите залезть под плинтус подальше, спрятаться, скукожиться, исчезнуть, раствориться. Легендарный, славный, молниеносный, не знающий отдыха ГУБОП. Рыцари реакции, искоренители измены, орден верности. Мордор, говорите? Мордор так Мордор. Сегодня представим вам портретную галерею. А то ведь не все в Telegram сидят, сводки и сводочки центра читают. Так мы вам все покажем. Поехали.

Я не ожидал, что доживу до такого, что такое увижу. Бесконечное счастье, а иногда слезы на глазах.

Соучредитель образовательного центра «100 баллов», репетитор по математике и физике, ИП. Зарабатываю в год приблизительно 200 тысяч белорусских рублей. У меня есть дом, две квартиры, две машины. В 2020 году меня пригласили к участию в Координационном совете. Я принял участие в одном заседании Координационного совета, которое состоялось 20 и 21 августа 2020 года. Выходил на проезжую часть, блокировал движение автотранспорта. За данные действия задержан сотрудниками милиции.

Григорий Азаренок:

Рэпетытар. Член Каардынацыйнай рады. Яўген Лівянт. Змагарский интеллигент. Моральный педофил, два года он клевал детей, зашибая огроменные бабки. Но ведь самое подлое, что светочи думали, что сидеть за них будут тупые студенты и наивные слесаря, кого они, селебы, подбивали на бунт, кого они выводили на дорогу, в сцепки ды калёны. А они и дальше, видите ли, будут сидеть в VIP-ложах, плюхаться в мраморных ваннах, жрать винишко и напевать тупейшее «Гарбата ці кава, цікава-цікава». А теперь баланда. Вельмі цікава. Мордор, говорите. Мордор так Мордор. Следующий светлый твар.

– А ты белорусский змагар, наверное, да?

– Конечно, змагар! Ты даже не знаешь значение слова «змагар», […] Тебе украинцы завтра покажут и расскажут.

– Украинцы покажут и расскажут? А ты поможешь, нет?

– Всем, чем смогу. Попросят – только за!

– Когда пойдешь туда, в окопы?

– Как позовут.

– Да? А еще не позвали?

– Не берут.

– Там же эти ваши, недоразвитые. Полк Калиновского.

– Не берут. Не служил, не берут.

– Да, можешь заявление написать.

– Что сделать надо?

– Можешь на меня написать заявление за оскорбление личности. Я лично буду охотиться за тобой, когда все изменится.

– Хорошо.

– Чтобы ты стоял на видео и извинялся.

– Никогда не буду. – Да никто ко мне не придет.

– Расскажут и покажут тебя. Сегодня же!

– Только обязательно. Не забудь!

– Обязательно! Григорий Азаренок:

Нацистский гад. Посмотрите, какой смелый. Как он угрожает расправить свои гестаповские крылышки и карать всех, кто не согласен с тем, что наработала корочка хлебушка между ушей. Но прошло совсем немного времени…

– Сотрудников милиции звал?

– Ну, звал.

– Мы пришли. Что хочешь нам сказать?

– В принципе, не знаю.

– Не знаешь? В полк Калиновского собирался вступить?

– На хер не надо.

Состою в экстремистских чатах. В чат-рулетку выхожу, на стримы всякие, веду себя очень пахабно, нагло, борзо, призываю к войне с русскими солдатами. Оскорбляю органы власти нашей страны. За это, думал, ко мне никто не приедет, думал, что это будет никак не наказано. Но сотрудники милиции ко мне приехали, и теперь я все осознал и понял, что я вел себя неадекватно в отношении к людям и к нашей стране. Я люблю свою страну, мне нравится мое государство. Я приношу большие извинения искренние за то, что я говорил, писал, за то, что я состоял в этих организациях, в чатах, точнее. За все это я прошу прощения у белорусского народа и также у сотрудников милиции и власти Беларуси.

Григорий Азаренок:

Ой, а что с личиком? Чего такой невеселый? Ну нашли гигабайты детской порнухи. Ну так это же прогрессивно. На Западе гномики да вислоухие эльфы из сада это уже и приветствуют, разрешают. А вот такой вот наш Мордор консервативный, здесь нацистские мрази насиловать деток не будут. Не прогрессивные мы, конечно, счастья педофильско-зоофильского не понимаем. Ну да ничего, как-нибудь протянем. Идем дальше.

Ранее судим за наркотики, грабеж и разбой. Набил себе экстремистскую татуировку. Обязуюсь после отбытия наказания в течение трех дней свести, убрать. Григорий Азаренок:

Судим-пересудим за грабежи, разбои, наркотики, любит демонстрировать свои экстремистские наколки и гнилую сущность на публику. Но ведь гуманисты у нас милиционеры, дали возможность согнать фашистские наколки. Внуки партизан отличаются добротой. И поэтому благодарные экстремисты готовы радостно спеть.

Сегодня был задержан сотрудниками ГУБОП, ОМОН за то, что вступил в террористический Telegram-канал BYPOL. Согласился помочь легким транспортом. В содеянном раскаиваюсь. Работайте, братья!

Да! А пожелай ты им ни пуха ни пера.

Да! Пусть не по правилам игра.

Да! И если завтра будет круче, чем вчера,

«Прорвемся!» – ответят опера.

Григорий Азаренок:

А теперь внимание! Равнение на сандаля. Этот ходячий и говорящий твиттерско-телеграммный навоз был одной из самых главных заводилок змагарства. Водил баранов по улицам и площадям, публиковал личные данные, истеричные визги крысы были пронзительны. «Вы знаете, что делать», – вопила эта тряпочка. И вот, разродился. Внимание – цитата. Все, кто выходил на улицы в 2020 году, донатил в помощь другим, активничал в чатах в Telegram, писал посты в Instagram, Facebook и Twitter – все могут быть арестованы в Беларуси по уголовным делам по 130-й, 342-й, 369-й уголовным статьям.

И это правда. Впервые правда от гадины, которая вопила: тележенька анонимна, тупые менты ничего не сделают с нами, креативными хипстерами, мы умнее, лучше, быстрее. А теперь – пыль под ногами майора. И Антонина Гадимовна не знает, что делать.

Григорий Азаренок:

Знаем мы. Бегом в ГУБОП, змагарик, бегом, со скоростью детской неожиданности. Придешь первым – исправишь свою непутевую жизнь. А если первыми придут воины света и добра с востока, печальна участь твоя. Ну а всем, кто будет сидеть, передаю привет от радостного Лебедьки. Агенту Раймону хорошо и уютно. Шаманское прохладное, усы шевелятся от счастья.