Седьмая смерть на границе с Польшей! Труп девушки обнаружили рядом с отцом

Новости Беларуси. Еще одна жертва польского режима. Труп беженки обнаружен вблизи пограничного забора на белорусско-польской границе. Погибшей оказалась гражданка Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента смерти рядом с девушкой находился ее отец. Иностранец пояснил, что вместе с дочерью они были задержаны польскими силовиками. К тому времени девушка уже была в критическом состоянии. По словам отца, почти не дышала. Мужчина просил военных оказать помощь, но те отправили беженцев умирать.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Несмотря на критическое состояние женщины, польские силовики забрали их теплые вещи, еду и вывезли на границу. Затем ему буквально приказали загрузить на плечи тело дочери, находившейся при смерти, и вытеснили через калитку для животных в заграждении.

С начала года это уже седьмая смерть на границе с Польшей. Известно также о многочисленных фактах избиения беженцев польскими пограничниками.