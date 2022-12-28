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Седьмая смерть на границе с Польшей! Труп девушки обнаружили рядом с отцом

28 декабря 2022 11:31
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Новости Беларуси. Еще одна жертва польского режима. Труп беженки обнаружен вблизи пограничного забора на белорусско-польской границе. Погибшей оказалась гражданка Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Седьмая смерть на границе с Польшей! Труп девушки обнаружили рядом с отцом-1

С момента смерти рядом с девушкой находился ее отец. Иностранец пояснил, что вместе с дочерью они были задержаны польскими силовиками. К тому времени девушка уже была в критическом состоянии. По словам отца, почти не дышала. Мужчина просил военных оказать помощь, но те отправили беженцев умирать.

Седьмая смерть на границе с Польшей! Труп девушки обнаружили рядом с отцом-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Несмотря на критическое состояние женщины, польские силовики забрали их теплые вещи, еду и вывезли на границу. Затем ему буквально приказали загрузить на плечи тело дочери, находившейся при смерти, и вытеснили через калитку для животных в заграждении.

С начала года это уже седьмая смерть на границе с Польшей. Известно также о многочисленных фактах избиения беженцев польскими пограничниками.

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# Беженцы # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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