Европейская комиссия опубликовала доклад о катастрофическом падении рождаемости в Латвии

Как сообщается в документе, средний возраст жителя страны сегодня составляет около 44 лет. Латвия вошла в пятерку самых «старых» государств Евросоюза и этот процесс уже не остановить, по крайней мере в ближайшее время. Согласно статистическим данным, уровень рождаемости здесь является одним из самых низких в ЕС.

Число новорожденных продолжает уменьшаться. Так за первые пять месяцев 2026-го на свет появились около 4,5 тысячи детей, это на 216 меньше, чем годом ранее. При этом смертность стабильно превышает рождаемость более чем в два раза. За этот же период было зарегистрировано почти 11,5 тысячи умерших, что на 215 больше прошлогодних показателей. На начало июня официальная численность населения Латвии составила чуть более 1 миллиона 800 тысяч человек.