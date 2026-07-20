В Аргентине вспыхнули массовые беспорядки после проигрыша национальной сборной на ЧМ по футболу

Массовые беспорядки вспыхнули в столице Аргентины после поражения сборной страны по футболу в финале чемпионата мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После окончания матча десятки тысяч болельщиков собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы выразить поддержку национальной команде. Первоначально акция проходила спокойно, однако позже группа людей начала забрасывать камнями и бутылками обеспечивающих порядок полицейских. Чтобы утихомирить разбушевавшихся болельщиков, пришлось применять слезоточивый газ и водометы. Столкновения продолжались до поздней ночи. Сообщается как минимум о 15 задержанных.

Напомним, что сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. Тем не менее президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что правительство объявит национальный праздник в честь второго места национальной команды в финале чемпионата мира по футболу. Дата будет определена позже.