В Гродно при пожаре в больнице были эвакуированы 254 человека

Накануне ночью в Гродненском областном клиническом центре «Психиатрия-наркология» на улице Обухова произошло возгорание в палате на пятом этаже шестиэтажного здания. Обнаружив запах гари, персонал больницы вместе с сотрудниками милиции успел вывести из горящей палаты пятерых человек – они не пострадали. Еще шестерых из опасной зоны в специальных масках вынесли спасатели МЧС, их госпитализировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего из здания эвакуировали 254 человека, среди них – 10 детей. Пострадавших оперативно доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Гродно и разместили в отделении реанимации. На тушение пожара выезжали 15 единиц техники МЧС. Подробно о ходе спасательной операции рассказали сами пожарные.

Дмитрий Скок, заместитель начальника Центра оперативного управления Гродненского городского управления МЧС Беларуси:

По прибытию к месту вызова было обнаружено плотное задымление, также загорание в палате, где находилось 11 пациентов. Совместно с персоналом учреждения были организованы их эвакуация и спасение. Администрацией и персоналом было выведено 5 человек. Подразделением МЧС было спасено 6 человек. Переданы были бригаде скорой помощи.

Пожар полностью ликвидирован. Как сообщили в Минздраве, всем уже оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.