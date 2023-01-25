Александр Лукашенко прибыл в Абу-Даби. Вот как встречали в ОАЭ белорусского Президента
Минск – Абу-Даби – Хараре. Рабочую неделю Александра Лукашенко продолжит ряд зарубежных визитов. 25 января глава государства прилетел в Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следующим пунктом назначения станет Зимбабве.
Визиты организованы по приглашению руководства этих стран.
Вот так встречали белорусского лидера в аэропорту Абу-Даби. Теплый прием организовали уже у трапа самолета.
Во время визита запланирован ряд встреч и переговоров. ОАЭ – наш проверенный временем бизнес-партнер. Совместные интересы и перспективы сотрудничества с одной из богатейших стран лежат в том числе в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, банковское дело и финансы, транспорт и логистика, образование и научные исследования, спорт и туризм. Реализации ряду проектов способствовали совершенные ранее визиты Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты.
Перспективным партнером является для нас и Африка. Например, за 2022 год только предприятия Минпрома направили в Зимбабве в 10 раз больше продукции, чем в 2021-м. Сотрудничеству способствует и законодательная база. Подготовлены к подписанию меморандумы о поощрении и взаимной защите инвестиций, признании документов об образовании. На уровне МИД создается совместная постоянная комиссия по сотрудничеству.
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