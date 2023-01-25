Проект о ВНС, деятельность политических партий. В Беларуси продолжается законотворческий процесс

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается законотворческий процесс. Депутатскому корпусу предстоит привести в соответствие с обновленной Конституцией порядка 60-ти документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законы об изменениях в Избирательный кодекс, проект о ВНС, а также политических партиях и основах гражданского общества приняли сегодня, 25 января, в рамках первого в 2023 году заседания девятой сессии Палаты представителей. Для седьмого созыва Национального собрания нынешний год является завершающим в работе, что накладывает особую ответственность. Какие темы звучали в Овальном зале – узнавала Полина Королева. После принятия новой редакции Конституции перед парламентским корпусом встала непростая задача – привести нормотворческие акты в соответствие с изменениями и дополнениями Основного закона страны. Треть от плана уже выполнена, но работа продолжается.

Порядка 11 вопросов рассмотрели сегодня на первом в текущем году заседании Палаты представителей. Как итог, депутаты приняли окончательное решение по проекту о ВНС, Избирательному кодексу, а также законопроектам о политических партиях и основах гражданского общества.

Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы определяем сегодня вместе с белорусским народом, что есть гражданское общество. Это не просто человек, который имеет белорусское гражданство и может достать из широких штанин свой паспорт. Это человек, который активно участвует в создании будущего своего государства, своей родины. Но как создать это самое будущее? В одиночку вряд ли получится. Гражданский потенциал раскрывают общественные объединения. Сегодня в Беларуси их свыше трех тысяч, и у каждого свой устав и задачи. Но общий регулятор один – это закон.

Принятый сегодня в Овальном зале документ разъяснил проблемные моменты. Изменения коснулись и работы политических партий. Главная новелла – количественный ценз. Если ранее для регистрации партии было достаточно одной тысячи участников, теперь их число увеличилось в пять раз. Белорусский депутат: если обнаружится финансирование партии из-за рубежа, ее деятельность будет ликвидирована. Подробнее здесь. И хоть вопросы внешнего контура игнорировать нельзя, внимание парламентариев сфокусировано на внутренних делах страны. Закон о гражданском обществе, Избирательный кодекс закладывают обновленную архитектуру политической системы государства, однако ее ядром остается Всебелорусское народное собрание.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В целях комплексного регулирования отдельных функций Всебелорусского народного собрания были дополнены нормы о порядке инициатив, в том числе законодательной, рассмотрении отдельных вопросов. Интересным явилось замечание, касающееся предоставления Всебелорусскому народному собранию права также устанавливать не только праздничные дни, но и памятные даты. Беларусь приостановила сотрудничество с Польшей и Францией в сфере образования. Подробнее здесь. Закон уточняет порядок деятельности делегатов ВНС, а также предусматривает ограничение их полномочий. Чтобы предотвратить возникновение негативных последствий для страны, члены собрания обязаны соблюдать требования антикоррупционного законодательства. Ведь еще на начальном этапе обсуждений уникального института звучало много разных мнений. Однако Всебелорусское народное собрание – это орган народовластия, настоящий пример демократии, что не раз подчеркивал и глава государства.