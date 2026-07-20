В Минске стартовал городской молодежный фестиваль «Формула успеха»

«Формула успеха» – в Минске стартовал городской молодежный фестиваль. Его главной площадкой стала сцена «Гостиного двора» в историко-культурном комплексе «Лошицкий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Сижоненко, учащаяся Минского городского педагогического колледжа: Я думаю, это для любого человека очень хорошо – показать себя как человека, показать свои возможности, реализовать вот где-то на большой сцене перед людьми. Это же тоже убирает твои страхи, твои какие-то комплексы. Готовились на протяжении двух месяцев точно. Заранее придумывали все номера, репетировали очень много и очень долго.

Яна Кириллова, педагог-организатор Минского городского педагогического колледжа:

Сегодняшний фестиваль приурочен к тому, что Минск в 2026 году получил статус молодежной столицы. И соответственно у наших молодых людей, минчан, появилась возможность реализовывать ряд инициатив. Программа у нас сегодня яркая, насыщенная. Есть у нас сегодня и эстрадные номера, и народные, и есть у нас девчонки-бальницы.

Каждую субботу на сцене будут проходить развлекательные программы: студенты весь летний сезон будут радовать публику музыкальными, танцевальными и театральными номерами.