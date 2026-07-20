Прямой эфир

В Минске стартовал городской молодежный фестиваль «Формула успеха»

20 июля 2026 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Формула успеха» – в Минске стартовал городской молодежный фестиваль. Его главной площадкой стала сцена «Гостиного двора» в историко-культурном комплексе «Лошицкий», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартовал городской молодежный фестиваль «Формула успеха»-2

Зрителей порадовали вокальные номера – прозвучали патриотические, лирические и эстрадные композиции, а танцевальные коллективы представили яркие постановки.

В Минске стартовал городской молодежный фестиваль «Формула успеха»-4

Александра Сижоненко, учащаяся Минского городского педагогического колледжа:
Я думаю, это для любого человека очень хорошо – показать себя как человека, показать свои возможности, реализовать вот где-то на большой сцене перед людьми. Это же тоже убирает твои страхи, твои какие-то комплексы. Готовились на протяжении двух месяцев точно. Заранее придумывали все номера, репетировали очень много и очень долго. 

В Минске стартовал городской молодежный фестиваль «Формула успеха»-6

Яна Кириллова, педагог-организатор Минского городского педагогического колледжа:
Сегодняшний фестиваль приурочен к тому, что Минск в 2026 году получил статус молодежной столицы. И соответственно у наших молодых людей, минчан, появилась возможность реализовывать ряд инициатив. Программа у нас сегодня яркая, насыщенная. Есть у нас сегодня и эстрадные номера, и народные, и есть у нас девчонки-бальницы.

Каждую субботу на сцене будут проходить развлекательные программы: студенты весь летний сезон будут радовать публику музыкальными, танцевальными и театральными номерами.

# Фестиваль

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно при пожаре в больнице были эвакуированы 254 человека
20 июля 2026 08:16

В Гродно при пожаре в больнице были эвакуированы 254 человека

В школах и гимназиях Беларуси по 15 августа идет прием документов в первые классы
20 июля 2026 07:58

В школах и гимназиях Беларуси по 15 августа идет прием документов в первые классы

Беларусь стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ
20 июля 2026 07:47

Беларусь стала соучредителем Всемирной организации сотрудничества в сфере ИИ