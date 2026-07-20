Минюст Эстонии подготовил законопроект об «удалении советской символики» – его планируют внести в парламент через 1-2 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минюст Эстонии подготовил законопроект об «удалении советской символики» – его планируют внести в парламент через 1-2 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевое новшество: символику разрешат уничтожать даже на охраняемых объектах культурного наследия – ранее это было главным препятствием для сноса. Законопроект вызывает споры: ряд специалистов настаивают на сохранении охранного статуса таких объектов.