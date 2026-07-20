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Минюст Эстонии подготовил законопроект об «удалении советской символики»

20 июля 2026 08:33
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Минюст Эстонии подготовил законопроект об «удалении советской символики» – его планируют внести в парламент через 1-2 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минюст Эстонии подготовил законопроект об «удалении советской символики»-2

Ключевое новшество: символику разрешат уничтожать даже на охраняемых объектах культурного наследия – ранее это было главным препятствием для сноса. Законопроект вызывает споры: ряд специалистов настаивают на сохранении охранного статуса таких объектов.

# Новости Эстонии

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