Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта

Витебск никогда не спит, особенно на open-air. Кстати, прошел грандиозный open-air «Ритмы лета». Он состоялся в центральном спортивном комплексе. Там практически всю ночь звучали любимые хиты в исполнении любимых артистов.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Трубецкая, без которой уже невозможно представить «Славянский базар».
Анна Трубецкая, певица:
Для меня «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта. Когда я за семь лет до моей победы находилась в амфитеатре и болела за Женю Курчича, моего коллегу и хорошего друга… Я тогда сидела, девчонка, полная мечт и целей, которые загадала себе быть на этой сцене как участница и представитель страны. И спустя какое-то время работы над собой я оказалась на этой сцене.
И у меня получилось остаться на этой сцене победительницей. Поэтому для меня «Славянский базар» – это место, где исполняются мечты, где доказывает человек своим примером, что трудолюбие окупаемо. Поэтому «Славянский базар» – это исполнившаяся мечта.
«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара».
Ольга Бурлакова, ведущая:
2022 год тебе принес победу. А что тебе в этом году принес юбилейный «Славянский базар»?
Анна Трубецкая:
Во-первых, для меня большая радость приезжать на фестиваль уже не как конкурсантка, а как артистка. Для меня большая радость встречаться с коллегами. В этом году очень рада была встретить за кулисами своего друга, народного артиста Казахстана Алишера Каримова.
Мы уже обсудили новые проекты, новые возможные песни и дуэты. Уже у нас планируется поездка в Казахстан этой осенью. «Славянский базар» – это место, где встречаются коллеги, и у них уже в этом сказочном и волшебном Витебске рождаются творческие идеи.
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