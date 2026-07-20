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Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта

20 июля 2026 08:12
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Витебск никогда не спит, особенно на open-air. Кстати, прошел грандиозный open-air «Ритмы лета». Он состоялся в центральном спортивном комплексе. Там практически всю ночь звучали любимые хиты в исполнении любимых артистов. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Трубецкая, без которой уже невозможно представить «Славянский базар». 

Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта-2

Анна Трубецкая, певица:
Для меня «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта. Когда я за семь лет до моей победы находилась в амфитеатре и болела за Женю Курчича, моего коллегу и хорошего друга… Я тогда сидела, девчонка, полная мечт и целей, которые загадала себе быть на этой сцене как участница и представитель страны. И спустя какое-то время работы над собой я оказалась на этой сцене. 

И у меня получилось остаться на этой сцене победительницей. Поэтому для меня «Славянский базар» – это место, где исполняются мечты, где доказывает человек своим примером, что трудолюбие окупаемо. Поэтому «Славянский базар» – это исполнившаяся мечта. 

«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара».

Ольга Бурлакова, ведущая:
2022 год тебе принес победу. А что тебе в этом году принес юбилейный «Славянский базар»?

Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта-4

Анна Трубецкая:
Во-первых, для меня большая радость приезжать на фестиваль уже не как конкурсантка, а как артистка. Для меня большая радость встречаться с коллегами. В этом году очень рада была встретить за кулисами своего друга, народного артиста Казахстана Алишера Каримова. 

Мы уже обсудили новые проекты, новые возможные песни и дуэты. Уже у нас планируется поездка в Казахстан этой осенью. «Славянский базар» – это место, где встречаются коллеги, и у них уже в этом сказочном и волшебном Витебске рождаются творческие идеи. 

Подробнее смотрите в видео.

# Интервью # Анна Трубецкая # Славянский базар в Витебске # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

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