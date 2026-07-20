Анна Трубецкая: «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Анна Трубецкая, без которой уже невозможно представить «Славянский базар».

Витебск никогда не спит, особенно на open-air. Кстати, прошел грандиозный open-air «Ритмы лета». Он состоялся в центральном спортивном комплексе. Там практически всю ночь звучали любимые хиты в исполнении любимых артистов.

Анна Трубецкая, певица:

Для меня «Славянский базар» – это место, где исполнилась моя мечта. Когда я за семь лет до моей победы находилась в амфитеатре и болела за Женю Курчича, моего коллегу и хорошего друга… Я тогда сидела, девчонка, полная мечт и целей, которые загадала себе быть на этой сцене как участница и представитель страны. И спустя какое-то время работы над собой я оказалась на этой сцене.

И у меня получилось остаться на этой сцене победительницей. Поэтому для меня «Славянский базар» – это место, где исполняются мечты, где доказывает человек своим примером, что трудолюбие окупаемо. Поэтому «Славянский базар» – это исполнившаяся мечта.

«Шансон идет по кругу» – Ирина и Александр Круг рассказали, что подготовили для «Славянского базара».

Ольга Бурлакова, ведущая:

2022 год тебе принес победу. А что тебе в этом году принес юбилейный «Славянский базар»?