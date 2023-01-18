Воскресенский: при моей помощи 32 человека вышли на свободу. 31 из них даже не поздравили меня с Новым годом!

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим совещание Лукашенко в кадровый день, белорусскую модель развития, суды и милосердие к экстремистам. В гостях политический аналитик Петр Петровский и политолог Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский, политолог:

Действительно ли они так хотят, так любят Беларусь или это люди мира? Если это люди мира, так странствуйте дальше. При моей помощи 32 человека вышли на свободу, либо было приостановлено уголовное дело, либо была изменена мера пресечения. Я до сих пор удивляюсь, что 31 из них даже не поздравили меня с Новым годом. Это чтобы вы не испытывали иллюзий. Мне 100 лет не нужны их поздравления. Это вопрос человеческой этики. Только рабочий Бобров, который работает на БМЗ сейчас, поблагодарил и меня, и Президента Беларуси за такой гуманный шаг.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я с вами абсолютно согласен. Помните, были истории, когда со мной судились и в суде плакались, чтобы попроситься на химию и так далее? Только вышла за порог – сразу СМИ, сразу ушат грязи вылить. Вот такие люди, к сожалению.

Юрий Воскресенский:

Да, поэтому если это люди мира, то, ребята, может вам там лучше и оставаться? А мы как-то дальше будем развивать свою экономику, пойдем по белорусскому пути, будем где-то подтягивать пояса, где-то вкладывать больше и не будем отвлекаться на эти деструктивные элементы.

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