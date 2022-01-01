Григорий Азарёнок: «С первым днём 2022 года, товарищи. Как самочувствие, змагары? Плоховато?»

Новости Беларуси. 1 января – лучший день для того, чтобы строить планы на будущий год. Занимаются этим и враги нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они по-прежнему продолжают попытки дестабилизации. Откуда ожидать удар и как ему противостоять? Рассуждают Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

С первым днем 2022 года, товарищи. Как самочувствие, змагары? Плоховато? Ну я сейчас еще немного подпорчу, уж не обессудьте. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». А чего у вас в последнее время такие рожи кислые? Ведь так скакали, так визжали, эйфорией дышали, воздух свободы глотали, мечтали о Европах и скотам ня быць, и лица отражали абсолютное баранье счастье и девственность мозга необыкновенную. А тут что-то приуныли.

– Я могла пять дней не чистить зубы, потому что мне казалось, что это очень сложно. Помыть голову – это безумно сложно, это просто невозможно. Летом я начала ходить к психотерапевтке. И позднее, когда мы поняли, что депрессия перетекла уже в среднетяжелую, меня направили к психиатру. Мы начали с ним уже фармакологическое лечение. Я начала пить антидепрессанты.

– Эмиграция скорее помогла тебе вырваться из этого состояния или, наоборот, ухудшила?

– Наоборот, она загнала меня, потому что я оказалась в Польше в период локдауна – в общежитии, притом что я никогда не жила отдельно от родителей, в городе, в котором я никого не знаю, в городе, в котором у меня нет никаких друзей и при этом я не могу найти (и не хочу при этом искать) людей, с которыми я бы хотела дружить и общаться. Мне не нравятся продукты, мне не нравится воздух, мне не нравится солнце. Недавно, наверное, где-то месяц назад, мне поставили «пограничное расстройство личности», потому что были определенные моменты, определенные симптомы, которые характерны. Например, запивание своей грусти большим количеством алкоголя, притом что его нельзя употреблять вместе с антидепрессантами. Я пыталась все это заглушить в себе. Плюс у меня были моменты self-harm, когда я могла резать себе руки, ноги, просто потому что не справлялась с эмоциональным давлением.

Григорий Азаренок:

А как же воздух свободы, а как же европейская солидарность, а как же ваше братское лесбийское плечо, а как же все открытые двери и все раздвинутые ноги для прогрессивных белорусов? Ой, как же неловко получилось. Ну ничего, психотерапевтка, президентка, редакторка, гендерка, флаверка, шейкерка, тимбилдерка и прочая гнусь вам помогут. И что-то мне подсказывает, что те, кто сейчас за границей лежит в собственном переваренном и возвращенном новогоднем ужине, встретит 2023-й, как Протасевич 2022-й. Но просвещенья дух готовит вам множество открытий чудных. Вы как от своих пьяных трансоргий отойдете, вы погуглите, что такое аннулированный паспорт. О, это я вам скажу, пречудесная вещь. Например, существо без гражданства, сандаль, дает в аэропорту билетик и паспорт. А паспортистка смотрит на это чучело и говорит: такого человека нет. И вместо Таиланда и крепких трансобъятий – тюрьма и выдача. Вот такая заковыка. Светку придется на светские рауты возить военными самолетами и сбрасывать с парашютом, а все, что она в штаны себе в это время сделает, раздать раздраженным змагарам, которые то и дело вопрошают: Пилипчук, где деньги? Андрей Лазуткин: «Что бы они ни делали, мы будем к этому готовы. Потому что выиграна уже, по сути, главная битва» (подробнее здесь).