На севере Испании бушуют масштабные лесные пожары – властям пока не удается взять ситуацию под контроль. Огонь уничтожил почти 20 тысяч гектаров и продолжает распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На севере Испании бушуют масштабные лесные пожары – властям пока не удается взять ситуацию под контроль. Огонь уничтожил почти 20 тысяч гектаров и продолжает распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из пяти населенных пунктов экстренно эвакуированы десятки тысяч жителей. Введен высший уровень готовности: к тушению привлечены 500 спасателей, спецтехника, вертолеты и армейские подразделения. Синоптики предупреждают: с 21 июля страну накроет третья волна жары – температура поднимется до 45 градусов.