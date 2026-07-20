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На севере Испании бушуют масштабные лесные пожары

20 июля 2026 08:39
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На севере Испании бушуют масштабные лесные пожары – властям пока не удается взять ситуацию под контроль. Огонь уничтожил почти 20 тысяч гектаров и продолжает распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Испании бушуют масштабные лесные пожары-2

Из пяти населенных пунктов экстренно эвакуированы десятки тысяч жителей. Введен высший уровень готовности: к тушению привлечены 500 спасателей, спецтехника, вертолеты и армейские подразделения. Синоптики предупреждают: с 21 июля страну накроет третья волна жары – температура поднимется до 45 градусов.

# Испания

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