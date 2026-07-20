В школах и гимназиях Беларуси по 15 августа идет прием документов в первые классы

Прием документов в первые классы идет полным ходом: комиссии в школах и гимназиях работают в две смены и по субботам – чтобы родителям было удобно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для зачисления нужны заявление на имя директора, медицинская справка и свидетельство о рождении ребенка. Подать документы можно по 15 августа.

Пришла сегодня подавать заявление в первый класс на второго своего ребенка, так как первый тоже обучается в этой школе уже в третьем классе. Второй пойдет в первый класс. Для нас это очень важное событие, второй раз уже в семье. Девчонки сейчас отдыхают у бабушки в деревне, ну а мы, родители, стараемся обустроить комнату, покупать принадлежности.

Светлана Тимко, заместитель директора по учебной работе средней школы № 3 имени Г. Л. Сечко:

Планируем набрать три первых класса общим количеством 60 человек. При наличии свободных мест для зачисления в первые классы, не проживающих по микрорайону, будет организован прием 17 по 28 августа. Ну а информация о приеме документов обновляется ежедневно на официальном сайте учреждения общего среднего образования.

В новом учебном году только в Минской области будут работать более тысячи учреждений образования – в них ждут свыше 230 тысяч детей. Наставниками станут 28 тысяч педагогов, в том числе молодые специалисты.