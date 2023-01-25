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Беларусь приостановила сотрудничество с Польшей и Францией в сфере образования

25 января 2023 16:57
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается законотворческий процесс. Депутатскому корпусу предстоит привести в соответствие с обновленной Конституцией порядка 60-ти документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке заседаний Палаты представителей вопросы международного сотрудничества звучат часто – ситуация обязывает. 25 января по инициативе Совета министров было приостановлено сотрудничество с Польшей и Францией в сфере образования. Поводом стало недружественное отношение со стороны Варшавы и Парижа.

Проект о ВНС, деятельность политических партий. В Беларуси продолжается законотворческий процесс. Подробности здесь.

Беларусь приостановила сотрудничество с Польшей и Францией в сфере образования-1

Но пока одни связи рушатся, другие крепнут. Депутаты ратифицировали соглашение между Беларусью и Таджикистаном о содействии взаимной торговле.

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# Международное сотрудничество # общество # Полина Королева # Фотофакт

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