«Я искренне горд за своего лидера. Только он на этой планете может так разговаривать с американцами. Если другие падают ниц и целуют ковбойские сапоги – Батька говорит конкретно».
«Очередная памятная дата. Сегодня годовщина американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Самая «человеколюбивая» и «свободная» страна на свете сбросила две атомные бомбы на мирные города, где не было никаких военных объектов».
Что известно на данный момент?
«Не потом бы полили мы землю, а кровью. Не колбасами бы мы питались, а собаки бродячие доедали бы останки мяса с костей человеческих у дороги и во дворах».
В Сети распространяется чушь о грядущем узбекском иге. А ведь не в первый раз. Помните, как уже готовились к отражению орд пакистанцев? И что? И ничего. Никто их в глаза не видел.
«Батька своей выдержкой, тайными переговорами, а также стальным спокойствием беду отвел, он прошел по очень тонкому льду».
В качестве спикеров – представители прокуратуры Минска, ученые и журналисты. Диалоговая площадка объединила более 600 человек.
«Новая провокация киевского режима. Удар по автобусу с детьми из нашей футбольной команды».
«Итог любой евроинтеграции – могилы. Война. Западу от всех нас нужно только это – идите и убейтесь об Россию».
«А на руках у них всех символы секты «Аллатра».
«Лукашенко – подлинный наследник победителей».
Почему на сегодняшний день Европа не может понять? Все говорят: к войне, о войне, о войне. Но ведь они же перестанут существовать.
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