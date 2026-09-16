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Новости по тегу #Григорий Азаренок

Азаренок: позорище какое – США, гегемон, сверхдержава, а бабки маленькой Беларуси задолжали
16 сентября 2026 18:26

Азаренок: позорище какое – США, гегемон, сверхдержава, а бабки маленькой Беларуси задолжали

«Убийство сотен тысяч, чтобы напугать Сталина». Азаренок – о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
09 сентября 2026 18:53

«Убийство сотен тысяч, чтобы напугать Сталина». Азаренок – о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Беглые готовили теракт в Польше – кого хотели взорвать и какие мотивы? Рассказал Азаренок
25 июля 2026 17:40

Беглые готовили теракт в Польше – кого хотели взорвать и какие мотивы? Рассказал Азаренок

Азаренок: Лукашенко – крестьянский Вождь, от земли, от труда, от пашни. Поэтому не касаются нас катаклизмы
22 июля 2026 17:34

Азаренок: Лукашенко – крестьянский Вождь, от земли, от труда, от пашни. Поэтому не касаются нас катаклизмы

Азаренок про узбеков, прибывших в Беларусь: у нас «диктатура», у нас мышь не пробежит без спецразрешения!
15 июля 2026 18:11

Азаренок про узбеков, прибывших в Беларусь: у нас «диктатура», у нас мышь не пробежит без спецразрешения!

Азаренок: Зеленский был готов ударить, но Батька отвел беду
01 июля 2026 17:54

Азаренок: Зеленский был готов ударить, но Батька отвел беду

Городской инфострим, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Минске
17 июня 2026 19:56

Городской инфострим, посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Минске

Азаренок об атаке на автобус с белорусскими детьми: украинская власть превращается в безумца, в кровавого маньяка
17 июня 2026 18:27

Азаренок об атаке на автобус с белорусскими детьми: украинская власть превращается в безумца, в кровавого маньяка

Азаренок: армяне, никогда вас не возьмут на Запад! Западу нужно одно – мясо для бойни
10 июня 2026 17:24

Азаренок: армяне, никогда вас не возьмут на Запад! Западу нужно одно – мясо для бойни

Азаренок: не под Богом ходит вся украинская верхушка – они пользуются услугами гадалок, ведьм и колдунов
20 мая 2026 17:28

Азаренок: не под Богом ходит вся украинская верхушка – они пользуются услугами гадалок, ведьм и колдунов

Азаренок: Лукашенко защитил подвиг победителей, не дал развернуться нацистской сволочи заново
06 мая 2026 17:22

Азаренок: Лукашенко защитил подвиг победителей, не дал развернуться нацистской сволочи заново

Тиханский назвал главного врага любого народа
05 мая 2026 20:34

Тиханский назвал главного врага любого народа