Информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная» прошла в Могилёве

Открытый и честный разговор о самом главном. Могилев принял эстафету республиканской акции «Беларусь адзіная». Информационно-просветительский форум объединил более 600 студентов, преподавателей, активистов общественных объединений и организаций города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словом, всех тех, кому небезразлична судьба родной страны и перспективы ее развития. И вопросы из зала это подтверждают. Защита национальных интересов и исторической правды, политическое строительство, ситуация в Беларуси и за рубежом – это далеко не все темы, которые затронули участники.

В роли спикеров выступили известные журналисты, политические деятели и лидеры мнений. Такой диалог – это уникальная возможность не только обсудить актуальные вопросы, но и получить обратную связь. В 2025 году в общении впервые задействованы искусственный интеллект и чат-боты.