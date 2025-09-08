Информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная» прошла в Могилёве
Открытый и честный разговор о самом главном. Могилев принял эстафету республиканской акции «Беларусь адзіная». Информационно-просветительский форум объединил более 600 студентов, преподавателей, активистов общественных объединений и организаций города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Словом, всех тех, кому небезразлична судьба родной страны и перспективы ее развития. И вопросы из зала это подтверждают. Защита национальных интересов и исторической правды, политическое строительство, ситуация в Беларуси и за рубежом – это далеко не все темы, которые затронули участники.
В роли спикеров выступили известные журналисты, политические деятели и лидеры мнений. Такой диалог – это уникальная возможность не только обсудить актуальные вопросы, но и получить обратную связь. В 2025 году в общении впервые задействованы искусственный интеллект и чат-боты.
Полина Щербакова, студентка Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова:
Диалоговой площадки – это тот формат общения, когда ты не просто сидишь и слушаешь, а у тебя есть возможность задать свои вопросы, быть услышанным и получить ответы на свои вопросы. Сейчас нам, молодежи, очень важно слышать советы старшего поколения, ведь нам продолжать строить нашу страну, для наших детей и внуков оставить то, что есть сейчас, и приумножить во много раз.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Будущее Беларуси зависит от нас, что мы сделаем каждый в своей отрасли. И люди готовы говорить открыто, поднимать проблемы, которые существуют и предлагать решения. Форма организации дискуссии новаторская, но востребованная аудиторией, поскольку позволяет, если угодно, раскрепостить аудиторию, выстроить более открытый диалог.
Патриотический марафон посетит каждую область страны. Следующая точка в маршруте – Витебск. Финальный аккорд акции «Беларусь адзіная» прозвучит в Кобрине 12 сентября, накануне Дня народного единства.