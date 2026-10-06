Новости по тегу #Литература

Стихи и дети – это поэзия, в этом убеждена наша гостья. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – поэтесса, многодетная мама Антонина Стасевич.
В 9 лет ее жизнь навсегда разделилась на до и после из-за тяжелого диагноза.
Более 40 амбициозных писателей привезли в Минск свои рукописи и свежие идеи.
«Когда я издал книгу, всегда стратегически размышлял. Я ее подарил практически всем своим коллегам – депутатам. Предложил, кому было интересно – я им подарил. Подарил и Александру Григорьевичу.».
«Прыходзьце, прыносьце. Рэдакцыйны савет, я думаю, зацвердзіць».
«Когда Александр Григорьевич решит все-таки издать личные мемуары, это будет мировой бестселлер».
«Есть сегодня интерес к этой литературе, его продают. Если бы не печатали в 10 тысяч экземпляров, его бы не продавали, то есть он не был бы востребован».
«Как много выпускают плохой литературы, плохих стихов, плохих книг, плохих с точки зрения вообще литературного мастерства».
«Мне кажется, вопрос цензуры должен начинаться с самоцензуры».
«Мы праводзім конкурс 15 гадоў, перыядычна дабаўляем новыя намінацыі. Напрыклад, у гэтым годзе ў нас была намінацыя «Буктрэйлер па творы беларускай літаратуры». І яшчэ адна намінацыя імя Уладзіміра Анатольевіча Капцава».
Уже 25 апреля учреждения распахнут свои двери для любителей литературы.
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