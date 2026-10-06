Прямой эфир

Новости по тегу #Литература

Прививают ценности с помощью книг – белорусская поэтесса рассказала, как создавался проект «Растем читая»
06 октября 2026 09:04

Прививают ценности с помощью книг – белорусская поэтесса рассказала, как создавался проект «Растем читая»

Нашла спасение в стихах – узнали историю поэтессы Насти Скробот
05 сентября 2026 13:17

Нашла спасение в стихах – узнали историю поэтессы Насти Скробот

Путь к бестселлеру! Форум молодых литераторов Беларуси стартовал в Минске
03 июня 2026 11:28

Путь к бестселлеру! Форум молодых литераторов Беларуси стартовал в Минске

Вадим Боровик стал лауреатом Национальной литературной премии – поговорили о творчестве и читателях
11 сентября 2025 11:51

Вадим Боровик стал лауреатом Национальной литературной премии – поговорили о творчестве и читателях

Это был бы выгодный проект – «Адукацыя і выхаванне» готовы издать книгу Григория Азарёнка
08 сентября 2025 18:05

Это был бы выгодный проект – «Адукацыя і выхаванне» готовы издать книгу Григория Азарёнка

Азарёнок: самый большой прорыв 2024-2025 года – это книга «Наш Президент»
08 сентября 2025 17:17

Азарёнок: самый большой прорыв 2024-2025 года – это книга «Наш Президент»

Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя
08 сентября 2025 16:56

Какого белорусского писателя печатают в России на 10 тыс. экземпляров? Денис Езерский назвал имя

Где обязательно нужна цензура? Мнение заместителя главреда «Радио-Минск»
23 июля 2025 20:34

Где обязательно нужна цензура? Мнение заместителя главреда «Радио-Минск»

«Я не пойду против себя». Алеся Кузнецова рассказала, на какие темы не будет писать
23 июля 2025 20:33

«Я не пойду против себя». Алеся Кузнецова рассказала, на какие темы не будет писать

Военный боевик от 8-классника и новые номинации! Рассказываем о литературном конкурсе «БрамаМар»
06 мая 2025 08:40

Военный боевик от 8-классника и новые номинации! Рассказываем о литературном конкурсе «БрамаМар»

Библиотеки Беларуси проведут ежегодную культурно-просветительскую акцию «Библионочь»
24 апреля 2025 08:06

Библиотеки Беларуси проведут ежегодную культурно-просветительскую акцию «Библионочь»

Её книги пользуются огромной популярностью. Алеся Кузнецова рассказала, с чего начала свой путь в литературе
16 апреля 2024 08:15

Её книги пользуются огромной популярностью. Алеся Кузнецова рассказала, с чего начала свой путь в литературе