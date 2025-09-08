На 70% белорусский пресс-подборщик – поручение Президента прорабатывают отечественные предприятия
Эффективная заготовка кормов – залог успеха в сельском хозяйстве. И одну из ключевых ролей здесь играет техника. Современные машины позволяют ускорить процессы, минимизировать потери питательных веществ и обеспечить стабильное качество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению специалистов, решающим звеном в заготовке кормов могут стать отечественные пресс-подборщики. Это едва ли не единственная полевая машина, которую пока мы не выпускаем сами. Отсюда и поручение Президента – сделать сельхозагрегат, где 70 % комплектующих будут белорусскими. Это позволит заметно снизить себестоимость продукции.
Как отечественные предприятия решают важную для АПК задачу, узнавала Галина Буро.
Сейчас в цехе собирают почвообрабатывающий агрегат. Чтобы поставить его на колеса, у бригады из восьми человек уйдет неделя. В этих стенах гродненского предприятия изготавливают около 300 наименований техники. В топе продаж – кормораздатчики, но в последнее время начал расти интерес к пресс-подборщикам для заготовки кормов. Работают как на внутренний рынок, так и за рубеж. В списке Беларусь, Россия и даже Кения.
Галина Буро, корреспондент:
На сегодня в этом пресс-подборщике 37 % белорусских запчастей. Импортные детали, естественно, отражаются на стоимости готовой техники. Ее надо снизить, ведь в конечном счете высокая цена пресс-подборщика влияет на стоимость сельскохозяйственной продукции.
Наладить производство отечественных пресс-подборщиков – поручение Президента. Делать свое, чтобы ни от кого не зависеть, – справедливое требование главы государства, к тому же, от жизни. Освоить формулу технологического суверенитета подтолкнули европейские санкции.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
На сегодняшний день локализация пресс-подборщика по разным данным составляет 32-35 %, нам нужно за короткий период времени, буквально 5-6 месяцев, выйти на уровень 60-70 % локализации. Но очень важно, что это нельзя сделать самостоятельно, потому что они сегодня работают по документации, которую предоставляет определенная европейская компания. Понятно, что с этой компанией нужно провести соответствующие переговоры, чтобы получить у них право на локализацию отдельных компонентов.
Далее смотрите в видео.