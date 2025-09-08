На 70% белорусский пресс-подборщик – поручение Президента прорабатывают отечественные предприятия

Эффективная заготовка кормов – залог успеха в сельском хозяйстве. И одну из ключевых ролей здесь играет техника. Современные машины позволяют ускорить процессы, минимизировать потери питательных веществ и обеспечить стабильное качество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению специалистов, решающим звеном в заготовке кормов могут стать отечественные пресс-подборщики. Это едва ли не единственная полевая машина, которую пока мы не выпускаем сами. Отсюда и поручение Президента – сделать сельхозагрегат, где 70 % комплектующих будут белорусскими. Это позволит заметно снизить себестоимость продукции.