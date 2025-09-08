От 5 до 10 тысяч рублей – объясняем, как получить субсидии на открытие бизнеса в Беларуси

Вопреки всем экономическим вызовам, новое поколение белорусов все чаще выбирает путь предпринимательства. Молодые люди превращают свои идеи в успешные проекты и создают новые рабочие места в самых разных сферах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе наиболее популярных – строительство, ремонтные работы, такси, парикмахерские услуги. Финансовую поддержку на старте оказывает государство. Всем желающим выплачивают субсидии на открытие собственного дела – максимальный размер может достигать без малого 10 тысяч рублей. Такой возможностью за первое полугодие уже воспользовались более сотни человек в возрасте от 18 до 30 лет. Как развивается «молодежный бизнес» и как получить денежную помощь от государства – узнавала Алина Мычко.

Первую развивающую книжку из фетра Татьяна Ярохович смастерила для дочки. И поняла: работа за швейной машинкой нравится ей намного больше, чем в офисе. Тогда и решила любимое дело превратить в источник дохода. А субсидия от государства стала отличным подспорьем на первых порах.

Татьяна Ярохович, ремесленник:

Закупила все нужные материалы необходимые, в том числе машинка швейная, все ткани, фурнитура, фетр и работаю уже год. Очень нравится мне. Получаю удовольствие каждый заказ. Он такой уникальный, все родители разные, дети разные. Каждая книжка, она уникальная. То есть это не так, как на заводе. Печатают книжки, либо игрушки штампуют – они все одинаковые. Здесь именно делается под каждого ребенка свой индивидуальный товар.

Чтобы получить субсидию, необходимо встать на учет в службе занятости. Там направят на специальные курсы, научат основам предпринимательской деятельности и помогут написать бизнес-план. Подробности в видео. Начинающим предпринимателям выплачивают от 5 300 до 9 700 рублей. Размер субсидии зависит от особенностей бизнес-плана и региона его реализации. Деньги государству возвращать не нужно. Достаточно выполнять свои обязанности по договору – то есть исправно вести дела и вовремя предоставлять необходимые документы.