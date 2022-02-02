Азарёнок: они не понимают, в чём наша сила. Почему баксы, технологии, коварство, обман, злоба не могут сдвинуть исполинов

Новости Беларуси. Неспокойные события вокруг наших границ заставляют нас и наших союзников вспомнить историю Великой Отечественной войны. Об этом говорит и наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие ответы на сегодняшние вопросы дает история, рассуждает Григорий Азаренок в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Оно вылезло. Старое, мерзкое чудовище, покрытое тиной и плесенью. Принесший сотням тысяч людей голод, разруху, войну и смерть упырь сам помирать, похоже, не собирается. Словно сама преисподняя вновь бросает его в бой.

Си Цзиньпин сделал все возможное, чтобы уничтожить достижения Дэна Сяопина. Он поставил частные компании, созданные при Дэне, под контроль коммунистической партии и подорвал динамизм, который раньше характеризовал их. Вместо того, чтобы позволить частному предпринимательству расцвести, Си Цзиньпин представил свою собственную «китайскую мечту», которую можно выразить двумя словами: полный контроль. Это имело катастрофические последствия. Остается надеяться, что Си Цзиньпина может заменить кто-то менее репрессивный внутри страны и более миролюбивый за рубежом. Григорий Азаренок:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». И неспроста этот вурдалак вылез из своей трясины. Он чувствует, чувствует, что они проигрывают. Что время сжимается, что конца истории не случилось, что она мчится на них неумолимым вихрем и сметет всю эту международную перхоть с лица нашей планеты. Они попытались построить мир слабых. Импотентов. Трусов. Лжецов. Посмотрите на американских вассалов в Европе. Они жалкие. На их фоне даже Меркель мужиком выглядела. Их трусливые глазки, их ничего не значащие жесты, их мелочные запросы. Все эти выборы, сроки, дебаты – все это гнусь, игрушки для таких же ничего не понимающих особей. У них разжиженные мозги, у них нет ни истории, ни чести, ни совести. Для них чужд Шекспир, и вопрос «быть или не быть?» они уже не задают, они даже не актеры, не куклы, они просто моль, прилетевшая в костюмерную.

Григорий Азаренок:

По глазам Сороса видно: под пеленой злобы и жестокости таится страх. Он боится Си Цзиньпина, он боится Путина, он боится нашего Президента. Он боится их, как слабость и трусость боятся силы и отваги. Что, бесполезно оказалось бабло, ничего не могут миллиарды и вся жизнь прахом идет? Сейчас вся либеральная чернь, вся соросовская обслуга, вся гнусь и шваль набросились на еще одного сильного лидера. Они пытаются опорочить, опозорить, унизить, оскорбить большого друга нашей страны Рамзана Ахматовича Кадырова. Визжит собчачка, разносит смрад «Эхо Москвы», все торгаши родиной стараются оскорбить народного лидера. Рамзан Ахматович, не обращайте внимания. Ваш отец сделал невозможное – принес мир тому народу, который, казалось, обречен на вечную войну. А затем вы построили благодатное общество, где доблесть и честь не пустые слова, где нет места иудиному шепоту, а гордо звучит кавказская песня. Вы однажды сказали, ваша идея – любить народ, бояться Бога. Уверен, эта идея победит. Давите эту плесень, Рамзан Ахматович, давите беспощадно и помните – Беларусь с вами.

Григорий Азаренок:

Также будет раздавлена Литва. Похоже, не захотело шпротское начальство услышать Президента Беларуси. Только вот не было еще такого, чтобы не сбылось то, что предрекал наш Президент. И не желая пускать вагоны с калием, вы пригласили к себе БелАЗы, которые проедутся по дворцам евроатлантического жулья, унижающего литовский народ. Коллективный Сорос не понимает, в чем наша сила. Почему баксы, технологии, коварство, обман, злоба не могут сдвинуть исполинов. Почему один выход с автоматом обнулил 6 миллиардов, потраченных на антибелорусский мятеж. Не понимают, потому что все они тупее валенка. А ведь все в простом. Лукашенко: в последнюю войну больше всего пострадали Ленинград и Беларусь. Я как историк занимался этим, изучал. Подробнее здесь.