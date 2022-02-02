«Жить каждый день, напитываться жизнью». Что помогло белоруске побороть рак четвёртой стадии?

Победить рак. Каждый пятый житель Земли заболевает онкологией. Самое главное – не опускать руки и продолжать борьбу. Наша медицина уже совершила настоящий прорыв в сфере диагностики и лечения. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Оксана, расскажите нам вашу историю, потому что диагноз был устрашавший – четвертая стадия, притом головного мозга. И вот вы с нами, прекрасно выглядите, я надеюсь, прекрасно себя чувствуете.

Оксана Солонко-Порецкая:

Спасибо вам большое за комплименты. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Были ли предпосылки, вы слышали какие-то сигналы своего организма, что что-то не так с вами? Оксана Солонко-Порецкая:

Я могу сказать, что предпосылок не было. Я прекрасно себя чувствовала, занималась спортом, очень много работала. Даже после диагноза я анализировала, не смогла найти что-то такое, за что могла бы зацепиться. У меня даже не болела голова никогда. Алена Родовская:

Как получилось, что вы вдруг прошли обследование? Это была случайность, либо какая ситуация была? Оксана Солонко-Порецкая:

Нет, это не случайность. Понятно, что она проявила себя. Мы отдыхали, и в какой-то определенный момент меня просто стало тошнить с утра. Это один из симптомов опухоли головного мозга. Она давит уже на череп, да?

Евгений Цховребов, врач-онколог-хирург:

Да, причем неспецифическая причина. Она может быть и при других заболеваниях. Очень важно – Оксана сказала – что не было симптомов на ранних стадиях. Очень часто так бывает. К сожалению, их нет никаких специфических. Оксана Солонко-Порецкая:

Конечно, мы думали, что я, может быть, перегрелась на солнце. Потому что все симптомы, которые в тот момент были, как тепловой удар. Но потом боль, конечно, пришла определенная. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Скажите, это все быстро происходило, нагнеталось? То есть сначала тошнота, потом боль – речь о неделях, месяцах? Оксана Солонко-Порецкая:

В моем случае это произошло мгновенно. То есть тошнота, и сразу заболела голова. Но она была терпимая. Алена Родовская:

Понятное дело, что вы не подумали, что у вас уже рак. Вы прилетели назад домой, к какому врачу пошли? И как дошли до той самой точки, когда вам поставили этот диагноз? Екатерина Забенько:

Может быть, вы там еще к врачу обратились? Я понимаю, вы на отдыхе где-то были, не в Беларуси? Оксана Солонко-Порецкая:

Да, мы были на отдыхе. Не обращались. Я терпеливый человек, всегда говорю: «Нет, я здорова». В принципе, не знаю, что такое врачи и не очень разбираюсь в этом направлении. Соответственно, я терпела до последнего. Мы прилетели домой. Меня опять тошнило, поэтому мы вызвали скорую. Меня отвезли в инфекционку, предполагали, что, возможно, где-то на отдыхе, может быть, какой-то вирус или еда несоответствующая. Уже две-три недели в инфекционной больнице анализировали все мои анализы, не могли понять причину. Мы сделали все что угодно. Я не знаю таких даже анализов, не знала, что они существуют. Потом, когда мы сделали уже МРТ с контрастом, была очень красивая картина, такая цветная, замечательная. Екатерина Забенько:

Иногда у врачей такой черненький юмор присутствует.

Алена Родовская:

Каково было осознать, что у вас рак головного мозга четвертой стадии? Оксана Солонко-Порецкая:

Возможно, исходя из того, что я человек позитивный достаточно, мало сталкивалась с какими-то негативными моментами. Я, конечно, слышала, что существует такое слово рак, что есть онкология, которую все почему-то боятся. Когда ты с этим не сталкиваешься, об этом не задумываешься. Надо сказать, что я восприняла это, как задачу, а не проблему. Просто я в тот момент находилась в таком активном состоянии. Я организатор праздников. Соответственно, у нас очень много разных задач, ответственность большая. Екатерина Забенько:

То есть жизнь была, по большому счету, праздником, и вы не хотели эту концепцию своей жизни менять? Оксана Солонко-Порецкая:

Да. Я решила: интересная задача. Мы всякие решали задачи: ведущая не приехала, артисты не пришли. А тут такая задача. Екатерина Забенько:

Уметь перевернуть проблему в другое русло? Алена Родовская:

Андрей, поставила проблему, как задачу, которую нужно решить?

Андрей Туровец, психолог, директор центра семейной психологии:

Поскольку мы общаемся с прекрасной женщиной, которая справилась с вопросом, у нее можно учиться нам, всем наблюдателям. Татьяна Савчик:

Невозможно не восхищаться тем, как человек отнесся и рассказывает. Андрей Туровец:

Потому что она не впала в роль жертвы. Это очень важно не впасть в роль жертвы, не поддаться трагедизации, драматизации. Кому-то надо бороться, кому-то – принять. Но ни в коем случае нельзя это превращать в финальную драму. Потому что, если так организовать себе лично, то, конечно, это и закончится финалом. А если человек прокладывает рельсы в будущее и готов видеть свое будущее, с высокой степенью вероятности замечательные медики помогут. Ситуация улучшится и дела пойдут на лад. Алена Родовская:

Согласитесь, очень важно, когда рядом родные и близкие еще правильно реагируют? Андрей Туровец:

Роль семьи, близких очень важна. Но и тут надо понимать, что часто близкие играют обратную роль – отрицательную. Начинают страдать, расстраиваться.

Алена Родовская:

Как муж ваш отреагировал? Оксана Солонко-Порецкая:

В связи с этим, я хочу сказать большие слова благодарности в первую очередь Богу, Вселенной и всем возможным формам проявления высших сил. Екатерина Забенько:

Врачам в том числе. Оксана Солонко-Порецкая:

Да. Благодарю за то, что я сегодня здесь. «Значит это кому-то надо», – как говорил наш товарищ Маяковский. Если я или мой опыт будет полезен хотя бы одному человеку или, может быть, я смогу вдохновить кого-то, я буду счастлива. Екатерина Забенько:

А вы делитесь своим опытом? Алена Родовская:

А вы показывали свой процесс лечения в соцсетях? Понятное дело, что у вас должно быть много подписчиков. Оксана Солонко-Порецкая:

Нет, я не показывала. Алена Родовская:

Не транслируете личное? Татьяна Савчик:

Наверное, в тот период вообще было не до этого?

Оксана Солонко-Порецкая:

Не то, что бы не до этого. У меня просто столько много всяких разных задумок, идей и всего остального. То есть у меня просто не хватало времени на соцсети. Мы работаем с нашими клиентами, поэтому в основном я в соцсетях для кого-то, но не для себя. Поэтому свой Instagram-аккаунт я завела буквально недавно. И то меня заставили сотрудники, коллеги. Сказали, что это нечестно так, ты всем все делаешь. Поэтому я не транслировала. Я, конечно же, когда узнала ситуацию, поставила перед собой задачу: я не согласна, я здорова, нет у меня никакой болезни. Если есть какая-то проблема, ее всегда можно решить. То есть ничего нет на земле невозможного. Главное – желание. Екатерина Забенько:

Пока мы живы? Оксана Солонко-Порецкая:

Пока мы живы. Даже, наверное, когда мы не живы, там тоже что-то происходит интересное очень. Екатерина Забенько:

Мне кажется, благодаря вашей философии, в том числе, болезнь махнула на вас рукой. Старушка с косой ушла в другую сторону, поняла, что тут непробиваемый человек.

Алена Родовская:

Бороться за свою жизнь или нет? Жить-то хотят все. Андрей Туровец:

И не просто бороться, а с интересом пройти этот этап своей жизни. Кто-то опускает руки, и ему становится неинтересно, что с ним произойдет. Оксане было интересно, она исследовала. Алена Родовская:

Оксана, ты чувствуешь себя сильнее? Оксана Солонко-Порецкая:

Конечно, за два года лечения, третий год, скажем так, уже развлечения в какой-то степени, потому что я понимаю, что я жива, живу. Это цель, к которой я иду – жить каждый день, напитываться жизнью. Я изучила столько много информации, которую никогда в жизни не получила бы, если бы жила своей прошлой жизнью. Постоянные занятия, дела, работа – все такое банальное. А сейчас я узнала такие темы. Во-первых, изучила анатомию человеческого тела. Я благодарю своего первого духовного наставника, который мне объяснил, как устроен мир. Как устроен мозг мужчины, женщины. Сама себя поняла. То есть самопознание – это вообще очень важная тема. В основном с женщинами приключается очень много интересных событий просто потому, что они, во-первых, не понимают себя, придумывают очень много иллюзий. А потом эти иллюзии навешивают на других персонажей – на мужа, родителей.