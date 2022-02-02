«Жить каждый день, напитываться жизнью». Что помогло белоруске побороть рак четвёртой стадии?

Победить рак. Каждый пятый житель Земли заболевает онкологией. Самое главное – не опускать руки и продолжать борьбу. Наша медицина уже совершила настоящий прорыв в сфере диагностики и лечения. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Оксана, расскажите нам вашу историю, потому что диагноз был устрашавший – четвертая стадия, притом головного мозга. И вот вы с нами, прекрасно выглядите, я надеюсь, прекрасно себя чувствуете.
Оксана Солонко-Порецкая:
Спасибо вам большое за комплименты.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Были ли предпосылки, вы слышали какие-то сигналы своего организма, что что-то не так с вами?
Оксана Солонко-Порецкая:
Я могу сказать, что предпосылок не было. Я прекрасно себя чувствовала, занималась спортом, очень много работала. Даже после диагноза я анализировала, не смогла найти что-то такое, за что могла бы зацепиться. У меня даже не болела голова никогда.
Алена Родовская:
Как получилось, что вы вдруг прошли обследование? Это была случайность, либо какая ситуация была?
Оксана Солонко-Порецкая:
Нет, это не случайность. Понятно, что она проявила себя. Мы отдыхали, и в какой-то определенный момент меня просто стало тошнить с утра. Это один из симптомов опухоли головного мозга. Она давит уже на череп, да?
Евгений Цховребов, врач-онколог-хирург:
Да, причем неспецифическая причина. Она может быть и при других заболеваниях. Очень важно – Оксана сказала – что не было симптомов на ранних стадиях. Очень часто так бывает. К сожалению, их нет никаких специфических.
Оксана Солонко-Порецкая:
Конечно, мы думали, что я, может быть, перегрелась на солнце. Потому что все симптомы, которые в тот момент были, как тепловой удар. Но потом боль, конечно, пришла определенная.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Скажите, это все быстро происходило, нагнеталось? То есть сначала тошнота, потом боль – речь о неделях, месяцах?
Оксана Солонко-Порецкая:
В моем случае это произошло мгновенно. То есть тошнота, и сразу заболела голова. Но она была терпимая.
Алена Родовская:
Понятное дело, что вы не подумали, что у вас уже рак. Вы прилетели назад домой, к какому врачу пошли? И как дошли до той самой точки, когда вам поставили этот диагноз?
Екатерина Забенько:
Может быть, вы там еще к врачу обратились? Я понимаю, вы на отдыхе где-то были, не в Беларуси?
Оксана Солонко-Порецкая:
Да, мы были на отдыхе. Не обращались. Я терпеливый человек, всегда говорю: «Нет, я здорова». В принципе, не знаю, что такое врачи и не очень разбираюсь в этом направлении. Соответственно, я терпела до последнего. Мы прилетели домой. Меня опять тошнило, поэтому мы вызвали скорую. Меня отвезли в инфекционку, предполагали, что, возможно, где-то на отдыхе, может быть, какой-то вирус или еда несоответствующая.
Уже две-три недели в инфекционной больнице анализировали все мои анализы, не могли понять причину. Мы сделали все что угодно. Я не знаю таких даже анализов, не знала, что они существуют. Потом, когда мы сделали уже МРТ с контрастом, была очень красивая картина, такая цветная, замечательная.
Екатерина Забенько:
Иногда у врачей такой черненький юмор присутствует.
Алена Родовская:
Каково было осознать, что у вас рак головного мозга четвертой стадии?
Оксана Солонко-Порецкая:
Возможно, исходя из того, что я человек позитивный достаточно, мало сталкивалась с какими-то негативными моментами. Я, конечно, слышала, что существует такое слово рак, что есть онкология, которую все почему-то боятся. Когда ты с этим не сталкиваешься, об этом не задумываешься. Надо сказать, что я восприняла это, как задачу, а не проблему. Просто я в тот момент находилась в таком активном состоянии. Я организатор праздников. Соответственно, у нас очень много разных задач, ответственность большая.
Екатерина Забенько:
То есть жизнь была, по большому счету, праздником, и вы не хотели эту концепцию своей жизни менять?
Оксана Солонко-Порецкая:
Да. Я решила: интересная задача. Мы всякие решали задачи: ведущая не приехала, артисты не пришли. А тут такая задача.
Екатерина Забенько:
Уметь перевернуть проблему в другое русло?
Алена Родовская:
Андрей, поставила проблему, как задачу, которую нужно решить?
Андрей Туровец, психолог, директор центра семейной психологии:
Поскольку мы общаемся с прекрасной женщиной, которая справилась с вопросом, у нее можно учиться нам, всем наблюдателям.
Татьяна Савчик:
Невозможно не восхищаться тем, как человек отнесся и рассказывает.
Андрей Туровец:
Потому что она не впала в роль жертвы. Это очень важно не впасть в роль жертвы, не поддаться трагедизации, драматизации. Кому-то надо бороться, кому-то – принять. Но ни в коем случае нельзя это превращать в финальную драму. Потому что, если так организовать себе лично, то, конечно, это и закончится финалом. А если человек прокладывает рельсы в будущее и готов видеть свое будущее, с высокой степенью вероятности замечательные медики помогут. Ситуация улучшится и дела пойдут на лад.
Алена Родовская:
Согласитесь, очень важно, когда рядом родные и близкие еще правильно реагируют?
Андрей Туровец:
Роль семьи, близких очень важна. Но и тут надо понимать, что часто близкие играют обратную роль – отрицательную. Начинают страдать, расстраиваться.
Алена Родовская:
Как муж ваш отреагировал?
Оксана Солонко-Порецкая:
В связи с этим, я хочу сказать большие слова благодарности в первую очередь Богу, Вселенной и всем возможным формам проявления высших сил.
Екатерина Забенько:
Врачам в том числе.
Оксана Солонко-Порецкая:
Да. Благодарю за то, что я сегодня здесь. «Значит это кому-то надо», – как говорил наш товарищ Маяковский. Если я или мой опыт будет полезен хотя бы одному человеку или, может быть, я смогу вдохновить кого-то, я буду счастлива.
Екатерина Забенько:
А вы делитесь своим опытом?
Алена Родовская:
А вы показывали свой процесс лечения в соцсетях? Понятное дело, что у вас должно быть много подписчиков.
Оксана Солонко-Порецкая:
Нет, я не показывала.
Алена Родовская:
Не транслируете личное?
Татьяна Савчик:
Наверное, в тот период вообще было не до этого?
Оксана Солонко-Порецкая:
Не то, что бы не до этого. У меня просто столько много всяких разных задумок, идей и всего остального. То есть у меня просто не хватало времени на соцсети. Мы работаем с нашими клиентами, поэтому в основном я в соцсетях для кого-то, но не для себя. Поэтому свой Instagram-аккаунт я завела буквально недавно. И то меня заставили сотрудники, коллеги. Сказали, что это нечестно так, ты всем все делаешь. Поэтому я не транслировала. Я, конечно же, когда узнала ситуацию, поставила перед собой задачу: я не согласна, я здорова, нет у меня никакой болезни. Если есть какая-то проблема, ее всегда можно решить. То есть ничего нет на земле невозможного. Главное – желание.
Екатерина Забенько:
Пока мы живы?
Оксана Солонко-Порецкая:
Пока мы живы. Даже, наверное, когда мы не живы, там тоже что-то происходит интересное очень.
Екатерина Забенько:
Мне кажется, благодаря вашей философии, в том числе, болезнь махнула на вас рукой. Старушка с косой ушла в другую сторону, поняла, что тут непробиваемый человек.
Алена Родовская:
Бороться за свою жизнь или нет? Жить-то хотят все.
Андрей Туровец:
И не просто бороться, а с интересом пройти этот этап своей жизни. Кто-то опускает руки, и ему становится неинтересно, что с ним произойдет. Оксане было интересно, она исследовала.
Алена Родовская:
Оксана, ты чувствуешь себя сильнее?
Оксана Солонко-Порецкая:
Конечно, за два года лечения, третий год, скажем так, уже развлечения в какой-то степени, потому что я понимаю, что я жива, живу. Это цель, к которой я иду – жить каждый день, напитываться жизнью. Я изучила столько много информации, которую никогда в жизни не получила бы, если бы жила своей прошлой жизнью. Постоянные занятия, дела, работа – все такое банальное. А сейчас я узнала такие темы. Во-первых, изучила анатомию человеческого тела. Я благодарю своего первого духовного наставника, который мне объяснил, как устроен мир. Как устроен мозг мужчины, женщины. Сама себя поняла. То есть самопознание – это вообще очень важная тема. В основном с женщинами приключается очень много интересных событий просто потому, что они, во-первых, не понимают себя, придумывают очень много иллюзий. А потом эти иллюзии навешивают на других персонажей – на мужа, родителей.
Екатерина Забенько:
Такая аллегория родилась у меня, что из вашей головы достали все ненужное, вредное, убивающее вас, и заполнили полезным, созидающим, то, что вас наполнило, дало силы и опыт для будущей жизни.
Татьяна Савчик:
И переосмыслить вообще все ценности?
Оксана Солонко-Порецкая:
Я больше даже думаю, что мне помогли помочь ответить на все вопросы. То есть сейчас, когда я сморю на мир, могу дать ответы на то, что мне непонятно. А раньше я не знала, где эти ответы взять. То есть для этого обращалась к людям, но они тоже не могли мне ответить. Поэтому я сейчас очень сожалею, что в школе мне не дали того духовного развития, которое я получила сейчас.
Екатерина Забенько:
А все потому: что нас не убивает, то делает нас сильнее.
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