Товарооборот, поставки удобрений. О чём говорили на встрече с послом Индии в Совете Республики

Новости Беларуси. В условиях колоссального экономического давления со стороны ряда западных стран Беларусь намерена расширять свое присутствие на дальних рынках. Один из примеров – Индия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В апреле наши страны отметят 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Для истории период небольшой, но за это время Минску и Нью-Дели удалось сделать немало. Сегодня взаимодействие развивается по многим направлениям.

Особую тональность им придают дружественные контакты между Президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Только за 11 месяцев 2021 года двусторонний товарооборот достиг почти полмиллиарда долларов, но и это, как отмечают эксперты, далеко не предел. Состояние и перспективы двустороннего сотрудничества обсудили в Совете Республики на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Индия для нас исключительно важная страна. Мы также в рамках развития политического диалога активно взаимодействуем с парламентом Индии. И сегодня в ходе встречи посла с Натальей Ивановной мы будем акцентировать и акцентировали внимание, в том числе и на развитии межпарламентского диалога.