Методы парламентской дипломатии. Как теперь будут продвигать национальные интересы Беларуси?

Новости Беларуси. После обращения Президента к народу и парламенту перед Советом Республики стоит ответственная задача – не просто довести до людей все озвученные главой государства тезисы, но и претворить их в жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О главных событиях парламентской недели расскажет Никита Рачиловский.

Никита Рачиловский:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Мы говорим о главных событиях из жизни Совета Республики Национального собрания – верхней палаты парламента нашей страны. Ежегодное Послание Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию – одно из главных событий года. Предстоящий референдум, социальная политика государства, политическое будущее Беларуси, обстановка в мире, историческая память – эти и многие другие важнейшие темы прозвучали в выступлении Александра Лукашенко.

За день до Послания Президента председателем верхней палаты парламента Натальей Кочановой была открыта седьмая внеочередная сессия Совета Республики. В своем выступлении спикер верхней палаты парламента акцентировала внимание на важность предстоящего события и отметила те события и вызовы, с которыми пришлось столкнуться стране в 2021 году.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Глава государства ни разу ни в чем никогда не подвел ни нас с вами, ни наш народ, ни нашу страну. В свою очередь, наш долг – брать пример с нашего Президента.

Спикер также отметила, что члены Совета Республики не имеют никакого морального права не оправдать возложенных на них ожиданий. Тезисы Послания станут тем ориентиром, на достижение которого верхняя палата парламента направит все свои усилия и в полной мере воплотит в жизнь поручения главы государства.

Возможность задать вопрос Президенту после его выступления была у всех присутствующих. Так, член Совета Республики Олег Романов спросил мнение Президента по поводу нормы по ограничению президентских сроков до двух раз, предлагаемой в новом проекте Конституции, который будет вынесен на референдум. Ведь во время встреч с трудовыми коллективами и гражданами по месту жительства, на диалоговых и дискуссионных площадках, общественных приемных многие наши граждане выступили за исключение такого ограничения и просили не распространять эту норму на действующего Президента Александра Лукашенко.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сторонник, конечно, двух сроков президентства. Но вы можете сказать: а ты? Знаете, ситуация так складывалась. И, слава богу, что тогда мною были приняты соответствующие решения. Я многие принимал решения о своем участии, неучастии и так далее. Может, вы согласитесь, что, слава богу, я не ушел от последних выборов. Это не моя заслуга – Кочановой.