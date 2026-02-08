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Новости по тегу #Марат Казей

Митинг‑реквием прошёл на родине Марата Казея в День памяти юного героя-антифашиста
08 февраля 2026 10:43

Митинг‑реквием прошёл на родине Марата Казея в День памяти юного героя-антифашиста

Юноша пробирался к немцам и узнавал ценные данные. Рассказываем о подвигах Героя СССР
14 мая 2025 11:38

Юноша пробирался к немцам и узнавал ценные данные. Рассказываем о подвигах Героя СССР

10 октября Марату Казею могло исполниться 95 лет – вспоминаем подвиги пионера-героя
10 октября 2024 19:42

10 октября Марату Казею могло исполниться 95 лет – вспоминаем подвиги пионера-героя

В 12 лет ушёл в партизаны. Вспоминаем подвиг Марата Казея – побывали на родине героя
13 февраля 2024 19:39

В 12 лет ушёл в партизаны. Вспоминаем подвиг Марата Казея – побывали на родине героя

«Довольно большая ступень в жизни». Пионеры Минска вступили в БРСМ
05 сентября 2022 13:52

«Довольно большая ступень в жизни». Пионеры Минска вступили в БРСМ

Министр образования Беларуси: «Ещё раз обратить внимание молодёжи на то, что во все времена были герои»
16 апреля 2022 13:28

Министр образования Беларуси: «Ещё раз обратить внимание молодёжи на то, что во все времена были герои»

Азарёнок: они не понимают, в чём наша сила. Почему баксы, технологии, коварство, обман, злоба не могут сдвинуть исполинов
02 февраля 2022 16:54

Азарёнок: они не понимают, в чём наша сила. Почему баксы, технологии, коварство, обман, злоба не могут сдвинуть исполинов

Юлия Артюх: «Не зря события 2020 года многие характеризуют как протест зажравшихся»
03 декабря 2021 17:45

Юлия Артюх: «Не зря события 2020 года многие характеризуют как протест зажравшихся»

Виталий Уткин: «Говорим о молодёжи, а забыли, что должны воспитывать взрослые»
29 ноября 2021 19:55

Виталий Уткин: «Говорим о молодёжи, а забыли, что должны воспитывать взрослые»

Григорий Азарёнок: не понимать, что наши геополитические противники делают всё, чтобы одурманить молодёжь, нельзя
30 января 2021 20:11

Григорий Азарёнок: не понимать, что наши геополитические противники делают всё, чтобы одурманить молодёжь, нельзя

«Тайные пружины политики-2020». Мнение Григория Азарёнка о происходящих в стране событиях
05 сентября 2020 17:33

«Тайные пружины политики-2020». Мнение Григория Азарёнка о происходящих в стране событиях