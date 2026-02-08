Новости по тегу #Марат Казей

Среди тех, кто пришел поклониться подвигу пионера-партизана – активисты «Белой Руси», школьники и их учителя. Всех их объединила история мальчика, чей подвиг и сегодня поражает своей силой.
О подвиге этого юного парня знает буквально каждый в нашей стране.
Приближал победу юный и отважный мальчишка в отряде «25 лет Октября», который позже вошел в состав бригады Рокоссовского. Был разведчиком, участвовал в диверсиях и рейдах – за свою короткую жизнь он совершил немало героических поступков.
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