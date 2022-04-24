Азарёнок: они хотели кровавой расправы над Президентом и всеми верными ему, но были разгромлены
Новости Беларуси. Праздник Светлого Христова Воскресения являет миру чудо победы добра над злом и жизни над смертью. Неслучайно на Западе всячески стараются очернить, опорочить этот святой день, исказить и изменить его смысл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но наша страна и наша церковь хранят и передают истинный смысл того, что произошло в Иерусалиме больше 2 000 лет назад.
О победе над злом в политике и вере – авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».
Григорий Азаренок, СТВ:
Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Bоскрес Христос, и ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и торжествует жизнь.
Этот праздник вечный. Его праздновали и 100, и 200, и 300, и 1 000, и 1 500, и 2 000 лет назад. Все народы мира знают, что от смерти есть спасение. Это Господь и Бог, Спаситель наш, Иисус Христос. И он тогда, 2 000 лет назад, претерпел чудовищные муки за все грехи людей, воскрес и сокрушил ад.
И как же был злобен его враг и враг рода человеческого. Предатель и бунтовщик, можно сказать, змагар, пожелавший сокрушить трон владыки мира, он сделал все, чтобы не торжествовала жизнь. И как старались слуги его – фарисеи и саддукеи. Пилат, представитель римской государственности, умыл руки, а осатанелая толпа орала – распни, кровь его на нас и на детях наших. Но в тот же вечер был разрушен храм их земного могущества. Они были повержены и посрамлены.
Григорий Азаренок:
И с тех пор сатана жаждет отомстить. Опорочить все, что связано со Христом. Он подбивает людей на бунт, на переворот. Мятежные каторжники со всего Старого Света, еретики и сектанты, создали для себя целое государство, отделенное морями. Они уничтожили все коренное население и выстроили сатанинскую империю по чертежам вечных заговорщиков Хирама. Потом они сокрушили христианские империи, путем подкупов, интриг и заказных убийств организовали мировую бойню. Принесли великую кровавую жертву на алтарь своего покровителя.
Да только всегда в тот момент, когда сатана думает, что победил, тут-то и начинается его поражение. Наша Родина, как Христос, воскресла в новых, красных одеяниях, и сокрушила черную тьму, мечтавшую о покорении человечества сатанинскому проекту. И тогда дьявол вооружился не мечом, но соблазном. Он соблазнил наш народ прелестями мира. И не увидя рога за маской демократии и прав человека, мы разорвали свои красные доспехи и оказались в плену у этого чудовища.
Григорий Азаренок:
Все было разрушено и сожжено. Уходило в пучину. И торжествовал сатана, а держава его стала править миром и расправляться с неугодными. Пали все соборы, все знамена, все легло под копыто рогатого.
И только в одной маленькой Беларуси появился человек, восставший против антихристова мира.
Григорий Азаренок:
Он построил свою страну по заветам Христовым, где труд важнее прибыли, где правда царит над ложью. И возродились храмы, и в этом чудовищном бушующем мире войн, убийств, кровавых смут и гражданских распрей только его народ жил мирно, спокойно и благополучно. И вслед за ним встала могучая Россия. Возродилась, разорвала оковы вражеского пленения и восстала против сатанинского мира.
И чтобы уничтожить ее, враг рода человеческого стал создавать сатанинское государство Украина. Перед самым началом Майдана голые блудницы-феминистки спилили на горе православный крест. А сами мятежники повесили на рождественской елке своего сторонника. Так труп и повел их в бездну. Страшная кровавая жертва в Одессе устрашила всех несогласных. И стала держава на водах Днепра, где мы получили истину, сатанинским капищем.
Григорий Азаренок:
Не случайных они выбрали себе идолов. Кровавый палач Шухевич начинал свою деятельность в скаутском отряде «Лисови Чорты». А потом пришел к такой идеологии: «ОУН должна действовать так, чтобы все, кто признал советскую власть, были уничтожены. Не запугивать, а физически уничтожать. Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина – ничего страшного в этом нет».
И не лучше извращенец с тюремной кличкой баба Бандера.
Юрий Воробьевский, писатель:
Вот недавно я увидел расположение правового сектора «Сатанинское капище». И, конечно, американская церковь сатаны поддержала укрнацистов. И тут вспомнил я одну вещь – свою давнюю видеозапись.
Леонид Тихонович Зайцев, фронтовик. Его мать прямо на его глазах в Украине расстреляли. Потом он сын полка, фронтовая разведка. После войны охранял лагерь на Чукотке. Там были западенцы, бандеровцы.
Однажды они ему сказали: товарищ сержант, проводите в тундру, там у нас дело есть. Никуда убежать невозможно – так, для порядка, формальности. Пошел посмотреть. Говорит: разложили по кругу 13 плошек горящих (кажется, тюлений жир), нашли какую-то деревяшку, палку, стали бить этой палкой по деревяшке. Возник ритм. Они пришли в возбуждение, запели что-то. Непонятно, что пели. Дядя Леня говорит: такое устрашающее, какое-то гортанное пение. Он говорит: я знаю украинский, пели не по-нашему. А потом накачали одного из своих товарищей наркотиками. Да, в лагере наркотики, золотишко ходило. Вскрыли ему грудную клетку, вынули трепещущее сердце и сожрали. «Дядя Леня, на ваших глазах?» – «Фронтовая разведка еще и не такое видала».
Я спросил: «А что вы делаете?» Они говорят: «Ну, как тебе сказать? Ты же свою Библию нам в двух словах не перескажешь. Если коротко: просим наших древних богов, чтобы вернуться на родину».
Григорий Азаренок:
И неслучайно создают они отряды ведьм, а нелюди из «Азова» поклоняются сатане в открытую. И когда сегодня кто-то осуждает специальную военную операцию, я скажу вместе с царем Давидом: праведен ты, Господи, и справедливы суды твои над тьмой, и несем возмездие твое принявшим тьму.
Алена Дзиодзина: «Сейчас внутри Украины звучат иные провокации, и лица у современных фарисеев уже не те». Подробнее здесь.
Григорий Азаренок:
Нашего Президента и нашу державу тоже пытались уничтожить. Именно сатанисты. Оккультисты, ведьмы, лжепророки, демократы, бунтари, мятежники, Иуды и слуги дьявола. Они хотели кровавой расправы над Президентом и всеми верными ему. Они сжигали чучела и напяливали масонские маски – то Гая Фокса, то клоуна-убийцы Джокера. Они вобрали в себя всю мерзость, всю грязь, все пороки, подняли их как знамя и пошли уничтожать нашу Родину. Гей стоял рядом с нацистом, анархист и поп-расстрига взялись за руки, чиновный Иуда и цифровой оккультист сели в один обоз, и все жаждали крови и расправы. Но были разгромлены и побеждены.
Григорий Азаренок:
А почему? Президент сегодня рассказал в храме одну очень важную вещь. «И много раз мы с мальчонками приходили к храму, который стоял на этом месте, и смотрели на наших матерей, которые приходили сюда для того, чтобы встретить этот светлый праздник». О чем тогда думал тот мальчик, которому предстояло спасти свой народ?
Никогда измена не победит верность. Никогда жадность не победит щедрость. Никогда порок не победит благодетель. Никогда Гитлер не победит Сталина. Никогда Запад не победит славян. Никогда змагары не победят Беларусь и ее Президента, никогда сатана не одолеет Господа.
И Батька сказал сегодня прихожанам и всем нам: любите друг друга, ибо можно победить силу, но нельзя победить любовь.
Лукашенко в Копыси: «Мы должны научиться жертвовать во имя главного для нас – во имя людей». Читайте здесь.