Азарёнок: они хотели кровавой расправы над Президентом и всеми верными ему, но были разгромлены

Новости Беларуси. Праздник Светлого Христова Воскресения являет миру чудо победы добра над злом и жизни над смертью. Неслучайно на Западе всячески стараются очернить, опорочить этот святой день, исказить и изменить его смысл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но наша страна и наша церковь хранят и передают истинный смысл того, что произошло в Иерусалиме больше 2 000 лет назад. О победе над злом в политике и вере – авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Bоскрес Христос, и ты низвержен. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и торжествует жизнь. Этот праздник вечный. Его праздновали и 100, и 200, и 300, и 1 000, и 1 500, и 2 000 лет назад. Все народы мира знают, что от смерти есть спасение. Это Господь и Бог, Спаситель наш, Иисус Христос. И он тогда, 2 000 лет назад, претерпел чудовищные муки за все грехи людей, воскрес и сокрушил ад. И как же был злобен его враг и враг рода человеческого. Предатель и бунтовщик, можно сказать, змагар, пожелавший сокрушить трон владыки мира, он сделал все, чтобы не торжествовала жизнь. И как старались слуги его – фарисеи и саддукеи. Пилат, представитель римской государственности, умыл руки, а осатанелая толпа орала – распни, кровь его на нас и на детях наших. Но в тот же вечер был разрушен храм их земного могущества. Они были повержены и посрамлены.

Григорий Азаренок:

И с тех пор сатана жаждет отомстить. Опорочить все, что связано со Христом. Он подбивает людей на бунт, на переворот. Мятежные каторжники со всего Старого Света, еретики и сектанты, создали для себя целое государство, отделенное морями. Они уничтожили все коренное население и выстроили сатанинскую империю по чертежам вечных заговорщиков Хирама. Потом они сокрушили христианские империи, путем подкупов, интриг и заказных убийств организовали мировую бойню. Принесли великую кровавую жертву на алтарь своего покровителя. Да только всегда в тот момент, когда сатана думает, что победил, тут-то и начинается его поражение. Наша Родина, как Христос, воскресла в новых, красных одеяниях, и сокрушила черную тьму, мечтавшую о покорении человечества сатанинскому проекту. И тогда дьявол вооружился не мечом, но соблазном. Он соблазнил наш народ прелестями мира. И не увидя рога за маской демократии и прав человека, мы разорвали свои красные доспехи и оказались в плену у этого чудовища. Григорий Азаренок:

Все было разрушено и сожжено. Уходило в пучину. И торжествовал сатана, а держава его стала править миром и расправляться с неугодными. Пали все соборы, все знамена, все легло под копыто рогатого. И только в одной маленькой Беларуси появился человек, восставший против антихристова мира.

Григорий Азаренок:

Он построил свою страну по заветам Христовым, где труд важнее прибыли, где правда царит над ложью. И возродились храмы, и в этом чудовищном бушующем мире войн, убийств, кровавых смут и гражданских распрей только его народ жил мирно, спокойно и благополучно. И вслед за ним встала могучая Россия. Возродилась, разорвала оковы вражеского пленения и восстала против сатанинского мира. И чтобы уничтожить ее, враг рода человеческого стал создавать сатанинское государство Украина. Перед самым началом Майдана голые блудницы-феминистки спилили на горе православный крест. А сами мятежники повесили на рождественской елке своего сторонника. Так труп и повел их в бездну. Страшная кровавая жертва в Одессе устрашила всех несогласных. И стала держава на водах Днепра, где мы получили истину, сатанинским капищем.

Григорий Азаренок:

Не случайных они выбрали себе идолов. Кровавый палач Шухевич начинал свою деятельность в скаутском отряде «Лисови Чорты». А потом пришел к такой идеологии: «ОУН должна действовать так, чтобы все, кто признал советскую власть, были уничтожены. Не запугивать, а физически уничтожать. Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина – ничего страшного в этом нет». И не лучше извращенец с тюремной кличкой баба Бандера.

Юрий Воробьевский, писатель:

Вот недавно я увидел расположение правового сектора «Сатанинское капище». И, конечно, американская церковь сатаны поддержала укрнацистов. И тут вспомнил я одну вещь – свою давнюю видеозапись. Леонид Тихонович Зайцев, фронтовик. Его мать прямо на его глазах в Украине расстреляли. Потом он сын полка, фронтовая разведка. После войны охранял лагерь на Чукотке. Там были западенцы, бандеровцы.

Однажды они ему сказали: товарищ сержант, проводите в тундру, там у нас дело есть. Никуда убежать невозможно – так, для порядка, формальности. Пошел посмотреть. Говорит: разложили по кругу 13 плошек горящих (кажется, тюлений жир), нашли какую-то деревяшку, палку, стали бить этой палкой по деревяшке. Возник ритм. Они пришли в возбуждение, запели что-то. Непонятно, что пели. Дядя Леня говорит: такое устрашающее, какое-то гортанное пение. Он говорит: я знаю украинский, пели не по-нашему. А потом накачали одного из своих товарищей наркотиками. Да, в лагере наркотики, золотишко ходило. Вскрыли ему грудную клетку, вынули трепещущее сердце и сожрали. «Дядя Леня, на ваших глазах?» – «Фронтовая разведка еще и не такое видала».

Я спросил: «А что вы делаете?» Они говорят: «Ну, как тебе сказать? Ты же свою Библию нам в двух словах не перескажешь. Если коротко: просим наших древних богов, чтобы вернуться на родину».

Григорий Азаренок:

И неслучайно создают они отряды ведьм, а нелюди из «Азова» поклоняются сатане в открытую. И когда сегодня кто-то осуждает специальную военную операцию, я скажу вместе с царем Давидом: праведен ты, Господи, и справедливы суды твои над тьмой, и несем возмездие твое принявшим тьму. Алена Дзиодзина: «Сейчас внутри Украины звучат иные провокации, и лица у современных фарисеев уже не те». Подробнее здесь.

Григорий Азаренок:

Нашего Президента и нашу державу тоже пытались уничтожить. Именно сатанисты. Оккультисты, ведьмы, лжепророки, демократы, бунтари, мятежники, Иуды и слуги дьявола. Они хотели кровавой расправы над Президентом и всеми верными ему. Они сжигали чучела и напяливали масонские маски – то Гая Фокса, то клоуна-убийцы Джокера. Они вобрали в себя всю мерзость, всю грязь, все пороки, подняли их как знамя и пошли уничтожать нашу Родину. Гей стоял рядом с нацистом, анархист и поп-расстрига взялись за руки, чиновный Иуда и цифровой оккультист сели в один обоз, и все жаждали крови и расправы. Но были разгромлены и побеждены.