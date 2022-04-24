Алёна Дзиодзина: «Сейчас внутри Украины звучат иные провокации, и лица у современных фарисеев уже не те»

Новости Беларуси. Праздник Светлого Христова Воскресения являет миру чудо победы добра над злом и жизни над смертью. Неслучайно на Западе всячески стараются очернить, опорочить этот святой день, исказить и изменить его смысл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но наша страна и наша церковь хранят и передают истинный смысл того, что произошло в Иерусалиме больше 2 000 лет назад.
О победе над злом в политике и вере – авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Чем ближе люди находятся к Богу, тем ближе они друг к другу, говорил преподобный авва Дорофей. Этот принцип в православии поясняется образно: если представить, что Бог – это центр окружности, а каждый человек – это радиус, то по мере своего приближения к центру, иначе говоря, к Богу, люди, точно множество прямых радиусов, становятся ближе один к другому. Не может быть так, чтобы человек был с Богом близок, а других людей ненавидел, ссылаясь на то, что они в чем-то иные. Путь каждого всегда иной в принципе. И разлад на три общества, согласно любым признакам, противоречит всему, чему учит нас Новый Завет. Пример Христа – это не путь ненависти, это учение о любви. И когда веру людей в Бога начинают использовать в качестве инструмента раскола внутри украинского православного мира, этот путь, скорее, сближает человека с лукавым, чем со Христом.
Тем, кого удалось смутить принадлежностью Украинской православной церкви к Московскому патриархату, стоит задуматься об этом. Кто поистине сейчас движет теми людьми, которые предлагают народу внутри Украинской православной церкви яблоко раздора? А ведь когда-то и Христа искушали, пытаясь манипулировать верой в контексте политики. Тогда, изображая праведников, фарисеи задавали вопросы, чтобы спровоцировать над Иисусом расправу.
Алена Дзиодзина:
Сейчас внутри Украины звучат иные провокации, и лица у современных фарисеев уже не те, но суть остается той же – посеять семя вражды и дать повод для расправы одних над другими. Сын Божий своим же примером, наоборот, давал людям понять, что в наших отношениях с Богом нет места политическим провокациям. «Кесарю – кесарево, а Богу – божье», – говорил он. И если сейчас кто-то из мирских пытается с этим поспорить, у меня для него плохие новости. Евангелие от Матфея: не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Точно как не может божий человек сеять разлад и вражду внутри общества – ни по религиозным, ни по политическим, ни по каким-то еще другим принципам. Иначе ни один его призыв не звучит от Бога.
Подумайте об этом, наблюдая за риторикой политиков в Украине и некоторых представителей Украинской православной церкви. И как предупреждают слова Христа со страниц Нового Завета, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас.