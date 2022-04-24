Алёна Дзиодзина: «Сейчас внутри Украины звучат иные провокации, и лица у современных фарисеев уже не те»

Новости Беларуси. Праздник Светлого Христова Воскресения являет миру чудо победы добра над злом и жизни над смертью. Неслучайно на Западе всячески стараются очернить, опорочить этот святой день, исказить и изменить его смысл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но наша страна и наша церковь хранят и передают истинный смысл того, что произошло в Иерусалиме больше 2 000 лет назад.

Алена Дзиодзина, психолог:

Чем ближе люди находятся к Богу, тем ближе они друг к другу, говорил преподобный авва Дорофей. Этот принцип в православии поясняется образно: если представить, что Бог – это центр окружности, а каждый человек – это радиус, то по мере своего приближения к центру, иначе говоря, к Богу, люди, точно множество прямых радиусов, становятся ближе один к другому. Не может быть так, чтобы человек был с Богом близок, а других людей ненавидел, ссылаясь на то, что они в чем-то иные. Путь каждого всегда иной в принципе. И разлад на три общества, согласно любым признакам, противоречит всему, чему учит нас Новый Завет. Пример Христа – это не путь ненависти, это учение о любви. И когда веру людей в Бога начинают использовать в качестве инструмента раскола внутри украинского православного мира, этот путь, скорее, сближает человека с лукавым, чем со Христом.

Тем, кого удалось смутить принадлежностью Украинской православной церкви к Московскому патриархату, стоит задуматься об этом. Кто поистине сейчас движет теми людьми, которые предлагают народу внутри Украинской православной церкви яблоко раздора? А ведь когда-то и Христа искушали, пытаясь манипулировать верой в контексте политики. Тогда, изображая праведников, фарисеи задавали вопросы, чтобы спровоцировать над Иисусом расправу.