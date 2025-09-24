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В Беларуси в разы увеличится государственная поддержка спорта

24 сентября 2025 17:56
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Согласно принятому Указу Президента, государственная поддержка в белорусском спорте будет оказываться по-новому. Он был подписан на прошлой неделе и официально опубликован. Предыдущий на практике выявил определенные недостатки, и именно этот факт послужил поводом для пересмотра ряда пунктов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси в разы увеличится государственная поддержка спорта-2

С 1 января появится справедливая и понятная всем, а что самое главное, контролируемая схема финансирования спортивных организаций. Будут установлены максимально доступные размеры поддержки в течение календарного года, как клубам, так и федерациям. Такое распределение финансов создаст равные возможности для представителей всех регионов.

В Беларуси в разы увеличится государственная поддержка спорта-4

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Раньше такого не было. По нашему мнению, оно будет стимулировать достижение максимального результата игровые виды спорта, где проводятся чемпионаты и кубки Республики Беларусь.

В Беларуси в разы увеличится государственная поддержка спорта-6

Для игровых видов спорта будет создан общекомандный призовой фонд. Из него каждый клуб по итогам чемпионатов и кубков получит вознаграждение согласно показанным результатам. К примеру, если в отечественном национальном первенстве принимают участие 16 команд, то ровно половина дружин станет обладателем определенной суммы.

Александр Барауля:
Это фактически гарантированная поддержка всего минимально необходимого, чтобы клуб либо федерация существовали и вели активную работу. Указ дает возможность выделять субсидии для федераций из республиканского бюджета, субсидии для клубов из областных бюджетов. То есть определены виды хозяйственной деятельности, которые могут ввести клубы, федерации без образования коммерческого лица. Они и раньше были, но их перечень расширен. Сохраняются определенные льготы по распространению рекламы, налог на прибыль.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в области спорта # Александр Барауля

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