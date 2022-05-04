Азарёнок: нет никакого прогресса, есть деградация. Без телефонов и суши, не зная и близко никакого софта, они были лучше

«Библейская битва добра и зла не окончена. Она и сегодня идет на всей планете», – с такой мыслью во вторник, 3 мая, обратился к соотечественникам Президент на открытии памятника митрополиту Филарету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему метафизической основы нынешнего противостояния продолжит Григорий Азаренок в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

«Если свет, который в тебе, – тьма, то какова же сама тьма?» – сказано в Евангелие от Матфея. И действительно, все более мрачно, зло, угрожающее, накатывающе на нас. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаернок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Вчера была Радоница. Люди шли на могилы предков. Убирали их. Ухаживали. Молчали. Вспоминали. Но предки никуда не ушли. Они здесь, с нами. С нами Кирилл Туровский, и вновь он говорит свою проповедь, обличающую лживость западную, фарисейскую. С нами сейчас Евфросиния Полоцкая, и ныне просвещает она от тьмы языческой, призывает прежде думать о душе и Родине. И только потом о комфорте. С нами поколения белорусских крестьян, страдавших от безумной панской жадности, косности и тупости. Хранивших веру во времена гонений и страданий, пригнетений и издевательств. О как хотели латиняне и выродки земли нашей, те, кто продали веру предков, задушить и народность, и православие, то лукавой унией, то огнем и мечом насадить здесь другой мир, как гнобили они «холопов» и «быдло». А ничего не вышло у них, сохранил народ свою цивилизацию, не дал «одемократить» ее, то есть отдать демонам.

Григорий Азаренок:

С нами Купала и Колас, песняры, поющие нам песню журбы, рассказывающие о поганых ляхах и подлых панах, веками гнобивших землю родную. Прославляющие трудовые подвиги самого работящего народа в мире. Все солдаты Великой Отечественной с нами. Защитники Бреста, партизаны, освободители. Они на рубежах и в казармах, в землянках и на стенах великой крепости. Смотрят на Запад и видят: вон они, те самые, кричат «шнеля», прямо как тогда. С нами те, кто отстроил Родину из руин. Как ни стыдно сейчас некоторым стонать о ценах и санкциях? Этот столичный планктон представляет себе, что тут было в 1946-м? Все в дыму. Все разорено. И только бабы в деревнях да инвалиды. И всего через 10 лет мы отстроили советскую Вандею. Что вы стонете, слюни по Маску какому-то пускаете, жалуетесь, что, может, бока в турциях не погреете? Стыдно, просто стыдно все это читать.

Григорий Азаренок:

С нами Владыка Филарет. Он вновь поднимает крест. И благословляет Беларусь на молитвенное стояние. Призывает: спешите делать добро. Осеняет крестом воинство наше, пограничников, милицию и КГБ. Держите крепко щит и меч, ибо дьявол и не думает разоружаться. Лукашенко: «Мы отлично видим, что библейская битва добра и зла не окончена. Она и сегодня идет на всей планете». Читайте здесь.