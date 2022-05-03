Лукашенко: «Мы отлично видим, что библейская битва добра и зла не окончена. Она и сегодня идёт на всей планете»
Новости Беларуси. Великий современник белорусов. 3 мая в Минске открыли памятник первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету. Символично, что именно сегодня, в Радуницу, когда принято поминать людей, покинувших этот мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Напоминать о большом человеке». В Минске установили мемориальную доску митрополиту Филарету. Читайте здесь.
В церемонии принял участие и глава государства. Ведь известно, что их связывали давние теплые отношения. Для Александра Лукашенко Владыка был духовным наставником и хорошим другом. И несмотря на то, что, к большому сожалению, митрополита Филарета с нами больше нет, его изречения и наставления всегда в сердце каждого белоруса. Теперь эту память облекли в бронзовый монумент.
Кирилл Вахромеев из семьи московских музыкантов, а род – из потомственных ярославских купцов. Он был прост, мудр и интеллигентен в общении, словно настоящий белорус. Такими хотел бы видеть и всех нас.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все мы отлично видим, что библейская битва добра и зла не окончена. Она и сегодня идет на всей планете при различных обстоятельствах и в самых необычных обличиях. Чем подобное противостояние заканчивается, мы хорошо видим на нашей родной и братской Украине. Но недаром говорят, что самое темное время – перед рассветом. В такой непростой период ясно видишь, кто враг, а кто друг.
В Год исторической памяти мы, белорусы, пережившие немало, вновь противопоставляем западному лицемерию свою спокойную белорусскую мудрость и памяркоўнасць.
«Я буду нести свое служение милостиво». Что вспомнил о митрополите Филарете его крестный сын, читайте здесь.