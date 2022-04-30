Лукьянов: сейчас у нас самый долговременный период без боевых действий на территории страны

Новости Беларуси. Заразить вирусами потребительства и нигилизма молодежь – главная задача врагов нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это выделяются огромные средства, работают сотни спецслужб и институтов Запада. Можно ли в глобальном мире противостоять изменению сознания будущего поколения? Григорий Азаренок и первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов в авторском проекте «Тайные пружины политики 2.0».

Впервые за существование белорусского этноса у нас самый долговременный период, когда не осуществляется боевых действий Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

К сожалению, есть у нас такая привычка, всех собак списывать на молодежь. Молодежь сегодня не та, она у нас дурная, плохая и так далее. Но мы должны понимать, что она не сама по себе становится антигосударственной, а идет мощнейшее влияние структур, которые этим занимаются за миллиарды и миллиарды долларов. Тем не менее БРСМ этому призван противостоять, противостоит. Я знаю, вы не занимаетесь победными реляциями, вы работаете. Расскажите, какие сейчас идут процессы. Азаренок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе (здесь подробности).

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Абсолютно верно, осуществляется процесс отрыва от устоев и от того, в чем формируется идентичность в молодом, еще не сформировавшемся сознании человека. В связи с этим представляется одной из приоритетных задач – как раз таки работа, и это символично в Год исторической памяти, по фиксации тех реперных точек в жизни и деятельности нашего государства в последние исторические этапы, особенно столетия, которые сформировали нашу Беларусь (народ) в ее нынешней территории. Что тут необходимо отметить – благодаря руководству нашей страны, Президенту Александру Григорьевичу, я лично связываю это именно с этим – в нашей истории, современной, да и в целом в истории Республики Беларусь, наблюдается уникальный факт: впервые за существование белорусского этноса (нации) у нас самый долговременный период, когда не осуществляется боевых действий и войны на территории нашей страны. За последние полгода нам удалось заточить молодежь на то, чтобы мы не стояли и спокойно смотрели, что где-то в святынях, к примеру, концентрационный лагерь Бухенвальд, когда срывается наш государственный флаг, мы должны тут же прийти к этому диппредставительству и выразить свой протест. Одна из попыток расшатать наше молодое поколение была осуществлена в центральный день проведения референдума Григорий Азаренок:

Мы видели, у посольств Украины, Польши, Литвы ваши активисты не дают им жить спокойно.

Александр Лукьянов:

И не будут давать. Может быть, пример не совсем удачный, это как дрессировка. Если домашнее животное не ориентируется, где какие места, значит, надо его корректировать. Так и здесь. Вот тут у молодежи есть запрос. Проводя форум буквально на следующий день после митинга у посольства Германии, у нас ребята, работающая молодежь, которая приехала со всех регионов, говорят: вы знаете, мы письмо написали, мы пост разместили. Они делают это сознательно и самостоятельно. Ну а в организации создана организационно-штатная структура, чтобы их направлять, консолидировать в общее русло. Одна из попыток вывести и расшатать в том числе и наше молодое поколение была осуществлена в центральный день проведения референдума. Мы сознательно выехали вместе с нашими ребятами посмотреть, кто же вышел, что это за контингент, какая там, если есть, молодежь. Да, она присутствовала, хотя стоит отметить, что там не только была молодежь. Это люди, у которых есть различные психологические. Я не говорю, что это поголовно, кто-то реально поддался этому наплыву. Ведь весь информационный поток, который предназначался нашей братской России, в том числе после перекрытия этих шлюзов в социальных сетях, был переориентирован в Республику Беларусь. Сейчас, если вы активный пользователь социальных сетей, а если вы молодой человек (от 8 лет – еще ребенок и заканчивая совершеннолетием и выше) погружаетесь в этот деструктивный поток. Но здесь есть один нюанс. Мы общаемся со студентами на различных площадках – они сами выявляют фейки. Говорят: слушайте, во-первых, настораживает что? Это в основном реклама. Они видят, что это проплаченный информационный поток. Сейчас надо сконцентрироваться на том, чтобы совместно изучить опыт Китайской Народной Республики, тех стран, которые успешно справились и развиваются. Мы знаем, как там установлены шлюзы на вход, на фильтрацию информации. Это, по сути, контролируется госсектором, и это правильно. Потому что, если кто-то пытается подменить под предлогом какого-то демократического процесса, свободы доступа к информации, конечно, но когда мы видим проплаченную рекламу в нашем сегменте, где напрямую идет призыв: вступайте туда-то и обращайтесь в такие-то европейские центры, вас там вооружат, проинструктируют. И вы поедете воевать непонятно за кого и за что. А ведь некоторые ведутся. Не у всех молодых людей есть стержень, который позволяет им как-то заякориться. И в этом отношении работу надо проводить. И не только анализировать, уже сейчас надо принимать практические шаги.