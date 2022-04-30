Лукьянов: сейчас у нас самый долговременный период без боевых действий на территории страны
Новости Беларуси. Заразить вирусами потребительства и нигилизма молодежь – главная задача врагов нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это выделяются огромные средства, работают сотни спецслужб и институтов Запада. Можно ли в глобальном мире противостоять изменению сознания будущего поколения?
Григорий Азаренок и первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов в авторском проекте «Тайные пружины политики 2.0».
Впервые за существование белорусского этноса у нас самый долговременный период, когда не осуществляется боевых действий
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
К сожалению, есть у нас такая привычка, всех собак списывать на молодежь. Молодежь сегодня не та, она у нас дурная, плохая и так далее. Но мы должны понимать, что она не сама по себе становится антигосударственной, а идет мощнейшее влияние структур, которые этим занимаются за миллиарды и миллиарды долларов. Тем не менее БРСМ этому призван противостоять, противостоит. Я знаю, вы не занимаетесь победными реляциями, вы работаете. Расскажите, какие сейчас идут процессы.
Азаренок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе (здесь подробности).
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Абсолютно верно, осуществляется процесс отрыва от устоев и от того, в чем формируется идентичность в молодом, еще не сформировавшемся сознании человека. В связи с этим представляется одной из приоритетных задач – как раз таки работа, и это символично в Год исторической памяти, по фиксации тех реперных точек в жизни и деятельности нашего государства в последние исторические этапы, особенно столетия, которые сформировали нашу Беларусь (народ) в ее нынешней территории.
Что тут необходимо отметить – благодаря руководству нашей страны, Президенту Александру Григорьевичу, я лично связываю это именно с этим – в нашей истории, современной, да и в целом в истории Республики Беларусь, наблюдается уникальный факт: впервые за существование белорусского этноса (нации) у нас самый долговременный период, когда не осуществляется боевых действий и войны на территории нашей страны. За последние полгода нам удалось заточить молодежь на то, чтобы мы не стояли и спокойно смотрели, что где-то в святынях, к примеру, концентрационный лагерь Бухенвальд, когда срывается наш государственный флаг, мы должны тут же прийти к этому диппредставительству и выразить свой протест.
Одна из попыток расшатать наше молодое поколение была осуществлена в центральный день проведения референдума
Григорий Азаренок:
Мы видели, у посольств Украины, Польши, Литвы ваши активисты не дают им жить спокойно.
Александр Лукьянов:
И не будут давать. Может быть, пример не совсем удачный, это как дрессировка. Если домашнее животное не ориентируется, где какие места, значит, надо его корректировать. Так и здесь. Вот тут у молодежи есть запрос. Проводя форум буквально на следующий день после митинга у посольства Германии, у нас ребята, работающая молодежь, которая приехала со всех регионов, говорят: вы знаете, мы письмо написали, мы пост разместили. Они делают это сознательно и самостоятельно. Ну а в организации создана организационно-штатная структура, чтобы их направлять, консолидировать в общее русло.
Одна из попыток вывести и расшатать в том числе и наше молодое поколение была осуществлена в центральный день проведения референдума. Мы сознательно выехали вместе с нашими ребятами посмотреть, кто же вышел, что это за контингент, какая там, если есть, молодежь. Да, она присутствовала, хотя стоит отметить, что там не только была молодежь. Это люди, у которых есть различные психологические. Я не говорю, что это поголовно, кто-то реально поддался этому наплыву. Ведь весь информационный поток, который предназначался нашей братской России, в том числе после перекрытия этих шлюзов в социальных сетях, был переориентирован в Республику Беларусь. Сейчас, если вы активный пользователь социальных сетей, а если вы молодой человек (от 8 лет – еще ребенок и заканчивая совершеннолетием и выше) погружаетесь в этот деструктивный поток. Но здесь есть один нюанс. Мы общаемся со студентами на различных площадках – они сами выявляют фейки. Говорят: слушайте, во-первых, настораживает что? Это в основном реклама. Они видят, что это проплаченный информационный поток.
Сейчас надо сконцентрироваться на том, чтобы совместно изучить опыт Китайской Народной Республики, тех стран, которые успешно справились и развиваются. Мы знаем, как там установлены шлюзы на вход, на фильтрацию информации. Это, по сути, контролируется госсектором, и это правильно. Потому что, если кто-то пытается подменить под предлогом какого-то демократического процесса, свободы доступа к информации, конечно, но когда мы видим проплаченную рекламу в нашем сегменте, где напрямую идет призыв: вступайте туда-то и обращайтесь в такие-то европейские центры, вас там вооружат, проинструктируют. И вы поедете воевать непонятно за кого и за что. А ведь некоторые ведутся. Не у всех молодых людей есть стержень, который позволяет им как-то заякориться. И в этом отношении работу надо проводить. И не только анализировать, уже сейчас надо принимать практические шаги.
Григорий Азаренок:
Переиграть, как мне кажется, шулеров на их поле практически невозможно. Вы же предлагаете другой путь. Это прямая тропа к историческим местам.
Александр Лукьянов:
Поставьте себя на место ветерана, которому уже за 90 лет. И когда он смотрит, что на это место идут молодые ребята, молодые люди, трудятся, пусть небольшим трудом, но они участвуют в этом. Потом этот молодой человек приведет своего сынишку, приведет свою дочку и скажет: дочь, а я помогал, мы с ребятами, с друзьями трудились.
Убежден, что начало и продолжение 2022 года показывают нашим гражданам, на каком этапе опасном мы стояли в 2020-м
Григорий Азаренок:
Туда сотни лет будут ходить, а вот тут есть твой кирпич.
Александр Лукьянов:
Да. И они пропустят это через себя. Никакой рассказ никогда так не впечатлит, как когда он выйдет на место. Там же рядом Логойский район. Генпрокуратура проводит огромную, важную работу по идентификации всех тех преступлений геноцида белорусского народа. Надо завезти ребят туда, показать. Посмотрите: это не что-то эфемерное, это то, что под нашими ногами. Это наша земля, она это впитала в себя. И вопреки, и благодаря мы сейчас имеем возможность развиваться. И, конечно, объявление Всебелорусской молодежной стройки – это поддержка, это тот проект, о котором необходимо в информационном пространстве рассказывать, необходимо показывать и приводить людей. Я убежден, что начало и продолжение 2022 года, от событий в Казахстане до проводимой специальной военной операции на территории Украины, показывают нашим гражданам, на каком этапе опасном мы стояли в 2020 году. И сейчас тот момент, когда нашей общественности и молодежи необходимо консолидироваться вокруг государственной власти, поддержать и этот непростой момент исторического развития нашего государства пройти достойно.
Если позволите, сегодня вам вручу нашу бутоньерку. Это символ проекта БРСМ, наверняка вы знаете, который символизирует чистоту, свежесть, весну, возрождение, начало новой жизни. И с 1 мая, с Дня труда, символично мы уже можем.
Григорий Азаренок:
Отлично, больше цветов, больше символики, больше патриотизма, больше милитаризма. И никакого, увы, пацифизма. Правильно?
Александр Лукьянов:
Никак нет.
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