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Новости по тегу #Евфросиния Полоцкая

Праздничные богослужения памяти преподобной Евфросинии прошли в Полоцке
05 июня 2026 17:21

Праздничные богослужения памяти преподобной Евфросинии прошли в Полоцке

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке
05 июня 2025 17:48

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке

Марзалюк: Полацк – гэта цывілізацыйная матрыца, якая заклала аснову развіцця Беларусі назаўсёды
05 июня 2025 17:47

Марзалюк: Полацк – гэта цывілізацыйная матрыца, якая заклала аснову развіцця Беларусі назаўсёды

Полоцкая земля соберёт тысячи верующих! Как отметят 900-летие Спасо-Евфросиниевского монастыря?
04 июня 2025 20:15

Полоцкая земля соберёт тысячи верующих! Как отметят 900-летие Спасо-Евфросиниевского монастыря?

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Софийском соборе
04 июня 2025 19:36

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Софийском соборе

В Полоцке идёт подготовка к 900-й годовщине основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря
04 июня 2025 15:20

В Полоцке идёт подготовка к 900-й годовщине основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря

Паломники прошлись крестным ходом по улицам Полоцка
05 июня 2023 12:00

Паломники прошлись крестным ходом по улицам Полоцка

Белорусы чтут память Евфросинии Полоцкой
05 июня 2023 06:48

Белорусы чтут память Евфросинии Полоцкой

Настоящие чудеса происходили про создании копии креста Евфросинии Полоцкой. И вот какие
07 декабря 2022 15:43

Настоящие чудеса происходили про создании копии креста Евфросинии Полоцкой. И вот какие

«Артефакты такого уровня не пропадают». Крест Евфросинии Полоцкой точно украли немцы? Вот что ещё могло произойти
07 декабря 2022 11:52

«Артефакты такого уровня не пропадают». Крест Евфросинии Полоцкой точно украли немцы? Вот что ещё могло произойти

Митрополит Филарет нашёл кровь Христа в России. Но единственная капля в мире была только на оригинале креста Евфросинии Полоцкой
07 декабря 2022 11:25

Митрополит Филарет нашёл кровь Христа в России. Но единственная капля в мире была только на оригинале креста Евфросинии Полоцкой

Телу Евфросинии Полоцкой больше 800 лет, но мягкие ткани и кожа сохранились. Как такое возможно?
07 декабря 2022 11:11

Телу Евфросинии Полоцкой больше 800 лет, но мягкие ткани и кожа сохранились. Как такое возможно?