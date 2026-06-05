Новости по тегу #Евфросиния Полоцкая

Тысячи паломников, священнослужителей и гостей из всех регионов страны собрались в Спасо-Евфросиниевском монастыре.
Атмосфера праздника на Полоцкой Земле продлится по 15 июня. Здесь стартует международный православный фестиваль радость. Большая выставка-ярмарка, насыщенная культурная и духовная программа.
В Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре проходят торжества, приуроченные к 900-летию основания обители.
Участие в знаковом событии примут священнослужители, игуменьи монастырей Беларуси и России. Юбилей монастыря отмечается как важнейшее событие в истории и культуре Беларуси.
Завершится визит Предстоятеля Русской православной церкви встречами на государственном уровне в белорусской столице.
Храм уже украшен белыми цветами в честь большого праздника. Помогают наводить порядок на территории прихожане, школьники и студенты.
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