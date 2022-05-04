«Выдержали». Этот житель Слуцкого района делал всё для Победы. Вот его история

Новости Беларуси. Сегодня в Минской области проживают 314 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А ее события все дальше уходят в историю. В преддверии Дня Победы каждый из ветеранов вспомнит прошлое со слезами и радостью в глазах и примет поздравления. В эти предпраздничные дни их посещают на дому, высказывают слова благодарности за мужество и стойкость. Воспоминания с фронта в сюжете Марии Царикевич.

Ивану Савельевичу Соловьянову в 2022 году исполнилось 96 лет. Роддом со Смоленщины. Что такое война, узнал в 13. Юноша-подросток помогал партизанам: собирал и передавал важную информацию в отряд, далее служил разведчиком.

Иван Соловьянов, ветеран Великой Отечественной войны:

Связь с партизанами мать и я имели. 25 километров партизанский отряд там ходил на взрыв железных дорог. А наша задача была разведать эти маршруты, чтобы засады там и так далее. А после были курсы пулеметного расчета. И фронт. Служил в 28-й армии, затем на 3-м Белорусском фронте. Все делал для Победы!

Иван Соловьянов:

Были такие ситуации, что и шинели простреляны были. Засыпало в воронки, вскочишь в воронку для наших снарядов, где упали наши, другой снаряд прилетит, засыпало. Выдержали. Участвовал в Кенигсбергской операции, где был ранен. За мужество и стойкость награжден орденом Красной Звезды.