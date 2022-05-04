«Выдержали». Этот житель Слуцкого района делал всё для Победы. Вот его история
Новости Беларуси. Сегодня в Минской области проживают 314 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А ее события все дальше уходят в историю. В преддверии Дня Победы каждый из ветеранов вспомнит прошлое со слезами и радостью в глазах и примет поздравления. В эти предпраздничные дни их посещают на дому, высказывают слова благодарности за мужество и стойкость.
Воспоминания с фронта в сюжете Марии Царикевич.
Ивану Савельевичу Соловьянову в 2022 году исполнилось 96 лет. Роддом со Смоленщины. Что такое война, узнал в 13. Юноша-подросток помогал партизанам: собирал и передавал важную информацию в отряд, далее служил разведчиком.
Иван Соловьянов, ветеран Великой Отечественной войны:
Связь с партизанами мать и я имели. 25 километров партизанский отряд там ходил на взрыв железных дорог. А наша задача была разведать эти маршруты, чтобы засады там и так далее.
А после были курсы пулеметного расчета. И фронт. Служил в 28-й армии, затем на 3-м Белорусском фронте. Все делал для Победы!
Иван Соловьянов:
Были такие ситуации, что и шинели простреляны были. Засыпало в воронки, вскочишь в воронку для наших снарядов, где упали наши, другой снаряд прилетит, засыпало. Выдержали.
Участвовал в Кенигсбергской операции, где был ранен. За мужество и стойкость награжден орденом Красной Звезды.
Иван Соловьянов:
В госпитали осколочное вот сюда, в плечо. Госпиталь был в казарме. Потом я выписался из госпиталя вновь на фронт.
Победный май Иван Савельевич встретил в госпитале. А как только выздоровел, переехал в Слуцк. Дело случая. И решил остаться. Последнее место работы – ляденская средняя школа. Учитель начальной военной подготовки. И на заслуженном отдыхе он проводил уроки мужества и патриотизма. Сейчас при возможности Иван Савельевич встречается с молодежью. За его плечами большая жизнь, поэтому молодому поколению есть что вспомнить и рассказать.
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