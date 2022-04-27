Григорий Азарёнок: «Ничего удивительного в подготовке покушения на Владимира Соловьёва я не вижу. Дьявол своё дело знает»

Новости Беларуси. Политические убийства оппонентов это не исключение, а правило так называемого цивилизованного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На руках европейцев и американцев миллионы невинно убитых людей. Тему продолжит Григорий Азаренок. Программа «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Они убийцы. Хладнокровные, жестокие, мстительные, злобные убийцы. Им лить кровь, как высморкаться. И меня искренне удивляет, что это кого-то удивляет. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Жил в XIII веке такой французский змагар Жак де Моле. Масон, сатанист и безбожник. Чинил козни и заговоры против короны. Ну, и был по средневековым законам казнен. А теперь перенесемся аж на 500 лет вперед. Вот наши некоторые БЧБ-креветки не в силах вспомнить, что они делали вчера вечером, у них так мышление устроено, оно как у мухи. А вот враги рода человеческого все помнят. И вот, Великая французская революция. Париж. Гильотина. Голова короля Людовика отсечена и брызжет кровью. Безумная толпа вопит и скачет перамогу. И вдруг подходит никому не известный человек в плаще и маске, поднимает за волосы отрубленную голову, поднимает ее над пьяной чернью и произносит: «Жак де Моле, ты отмщен». 500 лет прошло. А они год за годом, поколение за поколением в своих темных подвалах во время своих темных ритуалах, протыкали шпагами чучела королей, проклинали их и взывали к дьяволу. И однажды свершилось.

Григорий Азаренок:

Во времена Хрущева в рамках борьбы с культом личности было приказано вскрыть гробницу Иоанна Грозного и сына его, Ивана. Ну, чтобы повоевать еще с мертвым Сталиным. Доказать, что Репин с Карамзиным правы и проклясть державных правителей. А результаты потом закрыли от общественности. Почему? Потому что оказалось, что не только сына своего Иоанн Васильевич не убивал, но оба они были отравлены дикими дозами ртути. И все дороги ведут туда, где живет подводная гадина – англичанка. И стоило Павлу I замахнуться на владения англосатанинской цивилизации, тут же случился заговор и подлое убийство царя. А затем его доброе имя убивали десятки лет подлой клеветой. Все знают (кроме змагаров, они ничего не знают), что гения нашего, Александра Сергеевича Пушкина, убил Дантес на дуэли. Но вот то, что он был не просто пасынком, а любовником влиятельного вельможи Геккерна – уже не любят рассказывать шарлатаны от истории. И этот самый барон организовал грязный заговор, чтобы убить поэта. Просвещенный гениальный государственник, друг царя был опасен международной кодле. Погиб поэт, невольник чести. И Лермонтова убили именно эти силы, не выносили они гения, не стерпели, не пережили его «настанет черный год, когда царей корона упадет». Невыносимы такие слова для змагаров всех времен. Международная англомафия и не скрывает, что организовала убийство Григория Ефимовича Распутина, оклеветанного царского друга. Он стоял на пути мировой бойни, удерживал дверь, в которую псы ада рвались. И был мучительно истерзан заговорщиками под чутким английским руководством.

Григорий Азаренок:

А затем и святые царственные мученики, девочки, малолетний ребенок по-изуверски, по-сатанински были растерзаны. В назидание всем – больше никакой государственности не будет. Торжествовали змагары всех времен. И Есенина убили, подло инспирировав самоубийство. Ведь кто сильнее его мог сказать в морду гнилому Западу – «Вот где вам мировые цепи, вот где вам мировое жулье». И потом Рубцова. Затем, во времена змагарского торжества, в перестройку, шакалы набросились вонючей стаей на Сергея Федоровича Бондарчука. Вся мелкая шалупонь, все эти кильки, они таранили и терзали могучего льва. Глумились, измывались, интеллигенция эта, будь она неладна. И не физически, но нравственно убили великого красного режиссера. А затем пуля нашла Игоря Талькова. И все до сих пор гадают о мотивах этого злобного убийства. Чего гадать – песни послушайте, новоявленные Иуды. Олесь Бузина – голос народной здоровой и сильной Украины – был подло убит в спину, и никто за это не наказан. Бесы бесов не наказывают. Пытались убить нашего Президента и его сыновей. Знают, кто удерживает мир сейчас во всей Европе. Хотят убрать удерживающего. Но не всесильны змеи. Разрубили им головы защитники Отечества.