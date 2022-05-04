Киреев: есть вероятность, что Польша воспользуется формальным предлогом, чтобы перейти белорусско-польскую границу

Новости Беларуси. В белорусской армии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные отработают вопросы приведения в боевую готовность и совершат марши в назначенные районы. Держать порох сухим вынуждает обостренная геополитическая обстановка в регионе.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Польша сконцентрировала Вооруженные силы на границе с Республикой Беларусь. В прошлом году был затяжной конфликт с мигрантами. Но поскольку военная операция пошла уже на территории Украины и все внимание стран НАТО и Соединенных Штатов оказалось приковано к этому театру, то Беларусь отошла на второй план. Но это не значит, что Беларуси не стоит готовиться, не стоит быть начеку. Потому что вероятность того, что Польша все-таки воспользуется каким-нибудь формальным предлогом, – погода плохая, ворона села не на том столбе – чтобы перейти белорусско-польскую границу и вторгнуться на территорию Республики Беларусь.

Найти повод для обострения НАТО пытается, не особо скрывая намерения. Точек для возможной нестабильности в регионе хватает.