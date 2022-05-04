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Киреев: есть вероятность, что Польша воспользуется формальным предлогом, чтобы перейти белорусско-польскую границу

04 мая 2022 15:02
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Новости Беларуси. В белорусской армии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военные отработают вопросы приведения в боевую готовность и совершат марши в назначенные районы. Держать порох сухим вынуждает обостренная геополитическая обстановка в регионе.  

Киреев: есть вероятность, что Польша воспользуется формальным предлогом, чтобы перейти белорусско-польскую границу-1

Владимир Киреев, политолог (Россия):  
Польша сконцентрировала Вооруженные силы на границе с Республикой Беларусь. В прошлом году был затяжной конфликт с мигрантами. Но поскольку военная операция пошла уже на территории Украины и все внимание стран НАТО и Соединенных Штатов оказалось приковано к этому театру, то Беларусь отошла на второй план. Но это не значит, что Беларуси не стоит готовиться, не стоит быть начеку. Потому что вероятность того, что Польша все-таки воспользуется каким-нибудь формальным предлогом, – погода плохая, ворона села не на том столбе – чтобы перейти белорусско-польскую границу и вторгнуться на территорию Республики Беларусь.  

Найти повод для обострения НАТО пытается, не особо скрывая намерения. Точек для возможной нестабильности в регионе хватает.  

Киреев: есть вероятность, что Польша воспользуется формальным предлогом, чтобы перейти белорусско-польскую границу-4

Владимир Киреев:  
Расширению этой дуги нестабильности служит Молдавия и Приднестровье. Пытались втянуть и Грузию, и Азербайджан, чтобы, например, Азербайджан разморозил конфликт в Нагорном Карабахе. Что, естественно, тоже бы растягивало российские Вооруженные силы, которые бы пришлось применять и там, чтобы примирить эти республики. Хочу напомнить, что следующим в очереди стоит Калининград. И эти учения натовские вполне могут перейти в прямое включение в военный конфликт.  

А потому убедиться в собственных силах и, что уж говорить, напомнить о них амбициозным соседям будет нелишним. Комплексный характер внезапной проверки сил белорусской армии, в Министерстве обороны подчеркивают, неспроста. Беларусь не собирается грозить кому-либо дулом, но и на провокации закрывать глаза не планирует.  

# Международная политика # общество # Ксения Худолей # Владимир Киреев # Фотофакт

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