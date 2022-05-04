Влюбился после первой тренировки. Чем увлекается Дмитрий Шевцов и всегда ли хватает времени на хобби?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста. Хватает ли времени на хобби?

Юлия Артюх, СТВ:

Разноплановая работа, которая требует разъездов по областям. Много приходится ездить?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Иногда практически каждую неделю. Юлия Артюх:

Остается ли время на какое-то увлечение, хобби, спорт?

Дмитрий Шевцов:

Да, конечно. Мы впустую проводим восемь-десять часов во сне. Для врача вообще это расточительно. Я уже смеюсь, конечно. Пока у человека есть энергия, она должна выплескиваться в нужном направлении и положительном русле. Поэтому энергии хватает. Хватает времени для того, чтобы работать. Все зависит от того, как правильно организовать свой рабочий процесс. Человеку специально дается восемь часов работы, чтобы он смог всю свою работу вложить в эти восемь часов. Поэтому времени хватает и на хобби в том числе, и на спорт в том числе. Юлия Артюх:

Чем увлекаетесь? Поподробнее расскажите. Дмитрий Шевцов:

У меня два увлечения – это охота и спорт, бадминтон.

Как начал заниматься бадминтоном? Юлия Артюх:

Бадминтон – это ваше увлечение еще с юности или вы недавно пришли в него?

Дмитрий Шевцов:

Нет, это абсолютно не увлечение с юности. В юности играли где-то во дворах, на пляжах. Поэтому я к нему так и относился – больше женский вид спорта, только не мужской. А пришел случайно, когда работал в парламенте. Мы участвовали в межпарламентских играх, ездили в Москву на соревнования среди коллег. По тем временам порядка 11-16 стран приезжали на разные виды спорта. Было шесть видов спорта, один из них – бадминтон. Мне предложили сыграть в бадминтон. Я, честно говоря, немножко обиделся. Я такой парень! В футбол бы пошел, пусть меня научат. Бадминтон – ну как? Они говорят: «Ты сходи, попробуй». Я, честно говоря, после первой тренировки влюбился, только потому что какой-то паренек лет семи, наверное, мне ни одного шанса не дал вообще. Я вышел оттуда мокрый. Энергетический взрыв получил, понял, что это мой вид спорта. С тех пор, где-то около шести лет, я стараюсь регулярно заниматься бадминтоном. Юлия Артюх:

Это же олимпийский вид спорта? Дмитрий Шевцов:

Да, это олимпийский вид спорта. Более того, это единственный вид спорта, который включен в программу подготовки российских космонавтов еще со времен СССР. Юлия Артюх:

Может быть, кто-то вам составляет из вашей семьи компанию иногда? Никого не подтянули?

Дмитрий Шевцов:

Жена сначала составляла компанию. Но потом школьник, двое детей. Понятно, что все-таки дом, быт, школа, уроки – это все на плечах супруги. Юлия Артюх:

Еще состыковаться надо по времени. Дмитрий Шевцов:

Да, состыковаться, приехать. Поэтому я остался.

«Скрипко – личность легендарная, которую знают не только в бадминтоне» Дмитрий Шевцов:

Анатолий Васильевич Скрипко – личность легендарная, которую знают не только в бадминтоне, а, наверное, во всех видах спорта. Одиннадцатикратный чемпион СССР. Правильно, Анатолий Васильевич? И четырехкратный чемпион мира. Анатолий Скрипко, многократный чемпион по бадминтону, тренер:

Двукратный обладатель Кубка Европы. Дмитрий Шевцов:

Представляете? Юлия Артюх:

Просто титулованный! Дмитрий Шевцов:

Мастер спорта международного класса. И Валерий Петрович – тоже мастер спорта международного класса, чемпион Советского Союза.

Юлия Артюх:

Фигуры, конечно. Дмитрий Шевцов:

Я не знаю, что значит обыграть Советский Союз и быть первым на это территории земли. Анатолий Скрипко:

Причем больше всех, шесть раз в одиночку. Юлия Артюх:

Тогда, такие титулованные тренеры, расскажите, пожалуйста, как держать правильно ракетку, чтобы мы с вами сыграли. Анатолий Скрипко:

Ракетку нужно держать, как птичку, чтобы ее не задушить и не выпустить. Берешь двумя пальцами, как будто пишешь ручкой и потом переворачиваешь – вот и все. Давай! Пишешь, играешь.

Юлия Артюх:

То есть легонечко? Анатолий Скрипко:

Да. Только в момент удара сжимаешь. Юлия Артюх:

Чтобы ракетка не улетела вслед за воланом? Анатолий Скрипко:

Да. Продолжение твоей руки. Юлия Артюх:

Я справлюсь, как думаете? Дмитрий Шевцов:

Запросто. Юлия Артюх:

Я поняла, приступим.

Дмитрий Шевцов:

Тогда играем. Анатолий Скрипко:

Теперь давайте в движении попробуем. Юлия Артюх:

Давайте. Дмитрий Шевцов:

Так мы тогда сразу по парам. Об охоте

Юлия Артюх:

Охота, как появилась в вашей жизни? Дмитрий Шевцов:

Охота очень давно появилась. Юлия Артюх:

За компанию?

Дмитрий Шевцов:

Нет, не за компанию. Я с 1997 года охотник. После мединститута, я не знаю почему, я решил стать охотником. У меня было ружье. Оно до сих пор у меня. Я с ним не охочусь, но как память мое первое ружье в сейфе всегда стоит. Я просто брал ружьишко на плечо и ходил по полям, бродил, зайцев смотрел, лису смотрел. Понятие должно быть, что охотник – это не тот, кто бежит с ружьем и стреляет все, что движется, нет. Охота – это очень прекрасное увлечение. Потому что ты, даже если хочешь добыть зверя, то ты его добудешь один раз из семи или один раз из десяти, потому что зверь всегда хитрее тебя. Он тебя видит, он тебя чувствует, добыть его очень сложно, поэтому здесь больше психологическая разрядка. Я понимаю, что врачу-реаниматологу, когда я работал, для того, чтобы уметь сбрасывать энергию, надо где-то релаксироваться. Охота – это великолепная вещь. Я даже сейчас, уезжая на охоту на два дня: на субботу, воскресенье, приезжаешь потом и понимаешь, что как минимум неделю, а может быть и две, побыл в отпуске. В общении с природой, в общении с друзьями, в лесу пройтись, опять же, физическая нагрузка достаточно серьезная. Это всегда хорошо релаксирует и настраивает на положительный рабочий лад.