Азарёнок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе
Новости Беларуси. Замутить, заразить вирусами потребительства и нигилизма молодежь – главная задача врагов нашего государства. На это выделяются огромные средства, работают сотни спецслужб и институтов Запада. Можно ли в глобальном мире противостоять изменению сознания будущего поколения и как защитить молодых людей от политики Запада?
Авторский проект «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Нам трудней. Как бы, может, шокирующе это ни звучало, но бойцам Красной армии и нашим партизанам было легче. Враг у нас нынче тот же, он так же силен и злобен, он так же безумен, он так же беспощаден. Да вот видим ли мы его? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Сегодня все говорят: наша страна столкнулась с самыми большими вызовами в истории ее существования. И что же? Звучит «вставай, страна огромная»? Звучит Ахматова?
Мы знаем, что ныне лежит на весах.
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
А хотите, покажу, что звучит? В клубах, где тысячи подростков каждый вечер превращаются в скот. В инстах и постах, в твиттерах и ютубах, на флэтах и вписках, на тусах и джусах – везде, где нас нет.
Григорий Азаренок:
А вот представьте, что случится с этими ромашками и одуванчиками, если у нас хотя бы звук гражданской обороны загудит. Хоть и учебный. Они просто разольются, как слизистая субстанция.
А что будет, когда в очередной раз все их кумиры, те, по ком они свою жизнь сверяют, рэперки, звезды сериалов и комиксов, порноактеры и тиктокеры, блохеры и френды с миллионами подписчиков, вновь скажут: иди и круши? Круши свое государство. Среда этого требует. Среда зовет. Вперед, стадо, вперед, ты крут, ломай старый мир. Когда рэперок, призывавший к свержению нашего Президента, выступит на многотысячной «Минск-Арене», о чем, кстати, нас оповещают афишки на всех остановках, завопит про живого белого гуся, опять Батьке с автоматом выходить?
Дети, вам, наверное, трудно нас воспринимать. Но я попробую. Так вот, дети. Главное ваше сейчас желание – быть не такими, как все.
Смотрите в видеоматериале.
Григорий Азаренок:
Ну давай, девочка, разберем. Ты говоришь: «Учат быть рабом». У системы. Что такое система? Это обезличивание. А теперь, дорогая, оглянись вокруг. На тусе своей. Посмотри, здесь нет учителей и унылых идеологов. Гляди, все одинаковые. Джинсы – одинаковые. Улыбки – одинаково глупы. Глаза – одинаково пусты. Вы все завились в дреды одинаково. Бороды у 20-летних одинаковые. Все одинаково двигаются. Речь у всех одинаковая. Ты про Эллочку, девочка, читала? Там про то, как человек знает мало слов, а больше не знает. Так прислушайся вокруг себя, девочка. Айфон, тачка, инста, бабки, кайф, чил. Прислушалась? А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Один сидит. Читает скромно. Школьную программу. Вот он – вне системы. А ты в системе, ты такая же, как все, ничем не отличаешься. Обидно, правда?
Григорий Азаренок:
Дальше ты говоришь, что тебя учат в школе по жизни быть дерьмом? А знаешь, что такое по жизни быть дерьмом? Это вот когда твоего дедушку расстреляли полицаи, а ты выходишь с их флагом на улицы. Это когда тебе сначала одни и те же люди льют в ушки «нет войне» и зовут скакать, а потом пацанов заставляют ехать воевать. Это когда ты едешь в поезде с мамой или бабушкой, а он сходит с рельсов. И твоя бабушка умирает. Потому что дядя в Америке в газетке написал: так надо. И все, нет твоей бабушки. А ты – на колясочке всю жизнь, в лучшем случае. Вот это – по жизни быть дерьмом. По-моему, в школе этому не учат.
«Хочешь дворником не быть? Надо правило учить», – дальше с чужого голоса ты поешь. Ну, кстати, первое мое место работы – дворник, я улицы подметал. Чисто потом было, а мне приятно. Но не суть. Ты думаешь, что ты свободная и независимая, живешь не по правилам, которые тебе навязывают. В чем? Скажи мне, в чем? Просто эти правила тебе диктует инста и реклама, и ты неукоснительно, как 10 заповедей, их соблюдаешь. При царизме, знаешь, Лермонтов в 14 лет гениальную поэму написал, а при страшном Сталине молодому актеру за первую роль премию дали. Миллионную. Я Бондарчука имею в виду. Не лысого, а папу его. У него папа великий был. Сейчас вроде все свободны, выражайся, как только вздумаешь. Что-то я ни Лермонтова, ни Бондарчука не вижу. Может, плохо смотрю?
Свою боль держать в себе тебя заставляют, говоришь? Не волнуйся, когда надо, тебе дяди в телефоне скажут, куда ее выплеснуть. На баррикадах. Весело так будет. Будете все прыгать, песни петь. А знаешь, что будет потом?
Будь ты проклят, Порошенко, и твои дети до седьмого колена! Будь ты проклят Порошенко!
Каждый день гибнут люди. Каждый день божий.
Жить уже нельзя так, просто нельзя. Помогите! Кто это может, помогите нам. Сколько можно.
Григорий Азаренок:
Только этого уже тебе не покажут. Тебя в стойло вернут по команде в интернете, а ты и не заметишь. А потом, возможно, тебя изнасилует дядя в наколках. У него на животе рунные молнии будут набиты. Ты их когда вплотную увидишь, ты все равно не поймешь, почему так произошло. И когда твою мать на глазах зарежут, все равно не поймешь, как твоя песенка к этому привела. А может, и поймешь, да только поздно уже. Дяди омоновца рядом не будет. Бородатый смешной лох с телека, оказывается, прав был. Но дядьке потному и вонючему с рунами на пузе ты об этом уже не расскажешь. Тебе больно разговаривать.
Лукьянов: сейчас у нас самый долговременный период без боевых действий на территории страны (тут подробности).
Но я не повторю за Лермонтовым: «Печально я гляжу на наше поколенье». Нет, там есть крутые пацаны и клевые девчонки. Рома Когодовский, спасший братика из огня. Омоновцы и ребята из внутренних войск. Там есть летчики-герои Куконенко и Ничипорчик. Четкие ребята в ГУБОПе служат. И в БРСМ, и в школе, и в армеечке – все ровно. А тем, кто все-таки решил стать интернетным стадом, мы спокойно скажем: держи в себе свою хрюканину, а не хочешь – пора валить.