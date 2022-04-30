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Азарёнок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе

30 апреля 2022 15:53
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Новости Беларуси. Замутить, заразить вирусами потребительства и нигилизма молодежь – главная задача врагов нашего государства. На это выделяются огромные средства, работают сотни спецслужб и институтов Запада. Можно ли в глобальном мире противостоять изменению сознания будущего поколения и как защитить молодых людей от политики Запада?

Авторский проект «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Нам трудней. Как бы, может, шокирующе это ни звучало, но бойцам Красной армии и нашим партизанам было легче. Враг у нас нынче тот же, он так же силен и злобен, он так же безумен, он так же беспощаден. Да вот видим ли мы его? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Сегодня все говорят: наша страна столкнулась с самыми большими вызовами в истории ее существования. И что же? Звучит «вставай, страна огромная»? Звучит Ахматова?

Мы знаем, что ныне лежит на весах.
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

А хотите, покажу, что звучит? В клубах, где тысячи подростков каждый вечер превращаются в скот. В инстах и постах, в твиттерах и ютубах, на флэтах и вписках, на тусах и джусах – везде, где нас нет.

Азарёнок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе-4

Григорий Азаренок:
А вот представьте, что случится с этими ромашками и одуванчиками, если у нас хотя бы звук гражданской обороны загудит. Хоть и учебный. Они просто разольются, как слизистая субстанция.

А что будет, когда в очередной раз все их кумиры, те, по ком они свою жизнь сверяют, рэперки, звезды сериалов и комиксов, порноактеры и тиктокеры, блохеры и френды с миллионами подписчиков, вновь скажут: иди и круши? Круши свое государство. Среда этого требует. Среда зовет. Вперед, стадо, вперед, ты крут, ломай старый мир. Когда рэперок, призывавший к свержению нашего Президента, выступит на многотысячной «Минск-Арене», о чем, кстати, нас оповещают афишки на всех остановках, завопит про живого белого гуся, опять Батьке с автоматом выходить?

Дети, вам, наверное, трудно нас воспринимать. Но я попробую. Так вот, дети. Главное ваше сейчас желание – быть не такими, как все.

Азарёнок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе-7

Смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок:
Ну давай, девочка, разберем. Ты говоришь: «Учат быть рабом». У системы. Что такое система? Это обезличивание. А теперь, дорогая, оглянись вокруг. На тусе своей. Посмотри, здесь нет учителей и унылых идеологов. Гляди, все одинаковые. Джинсы – одинаковые. Улыбки – одинаково глупы. Глаза – одинаково пусты. Вы все завились в дреды одинаково. Бороды у 20-летних одинаковые. Все одинаково двигаются. Речь у всех одинаковая. Ты про Эллочку, девочка, читала? Там про то, как человек знает мало слов, а больше не знает. Так прислушайся вокруг себя, девочка. Айфон, тачка, инста, бабки, кайф, чил. Прислушалась? А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Один сидит. Читает скромно. Школьную программу. Вот он – вне системы. А ты в системе, ты такая же, как все, ничем не отличаешься. Обидно, правда?

Азарёнок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе-10

Григорий Азаренок:
Дальше ты говоришь, что тебя учат в школе по жизни быть дерьмом? А знаешь, что такое по жизни быть дерьмом? Это вот когда твоего дедушку расстреляли полицаи, а ты выходишь с их флагом на улицы. Это когда тебе сначала одни и те же люди льют в ушки «нет войне» и зовут скакать, а потом пацанов заставляют ехать воевать. Это когда ты едешь в поезде с мамой или бабушкой, а он сходит с рельсов. И твоя бабушка умирает. Потому что дядя в Америке в газетке написал: так надо. И все, нет твоей бабушки. А ты – на колясочке всю жизнь, в лучшем случае. Вот это – по жизни быть дерьмом. По-моему, в школе этому не учат.

«Хочешь дворником не быть? Надо правило учить», – дальше с чужого голоса ты поешь. Ну, кстати, первое мое место работы – дворник, я улицы подметал. Чисто потом было, а мне приятно. Но не суть. Ты думаешь, что ты свободная и независимая, живешь не по правилам, которые тебе навязывают. В чем? Скажи мне, в чем? Просто эти правила тебе диктует инста и реклама, и ты неукоснительно, как 10 заповедей, их соблюдаешь. При царизме, знаешь, Лермонтов в 14 лет гениальную поэму написал, а при страшном Сталине молодому актеру за первую роль премию дали. Миллионную. Я Бондарчука имею в виду. Не лысого, а папу его. У него папа великий был. Сейчас вроде все свободны, выражайся, как только вздумаешь. Что-то я ни Лермонтова, ни Бондарчука не вижу. Может, плохо смотрю?

Свою боль держать в себе тебя заставляют, говоришь? Не волнуйся, когда надо, тебе дяди в телефоне скажут, куда ее выплеснуть. На баррикадах. Весело так будет. Будете все прыгать, песни петь. А знаешь, что будет потом?

Азарёнок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе-13

Будь ты проклят, Порошенко, и твои дети до седьмого колена! Будь ты проклят Порошенко!

Азарёнок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе-16

Каждый день гибнут люди. Каждый день божий.

Азарёнок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе-19

Жить уже нельзя так, просто нельзя. Помогите! Кто это может, помогите нам. Сколько можно.

Азарёнок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе-22

Григорий Азаренок:
Только этого уже тебе не покажут. Тебя в стойло вернут по команде в интернете, а ты и не заметишь. А потом, возможно, тебя изнасилует дядя в наколках. У него на животе рунные молнии будут набиты. Ты их когда вплотную увидишь, ты все равно не поймешь, почему так произошло. И когда твою мать на глазах зарежут, все равно не поймешь, как твоя песенка к этому привела. А может, и поймешь, да только поздно уже. Дяди омоновца рядом не будет. Бородатый смешной лох с телека, оказывается, прав был. Но дядьке потному и вонючему с рунами на пузе ты об этом уже не расскажешь. Тебе больно разговаривать.

Лукьянов: сейчас у нас самый долговременный период без боевых действий на территории страны (тут подробности).  

Но я не повторю за Лермонтовым: «Печально я гляжу на наше поколенье». Нет, там есть крутые пацаны и клевые девчонки. Рома Когодовский, спасший братика из огня. Омоновцы и ребята из внутренних войск. Там есть летчики-герои Куконенко и Ничипорчик. Четкие ребята в ГУБОПе служат. И в БРСМ, и в школе, и в армеечке – все ровно. А тем, кто все-таки решил стать интернетным стадом, мы спокойно скажем: держи в себе свою хрюканину, а не хочешь – пора валить.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Анна Ахматова # Александр Лукашенко # Сергей Бондарчук # Федор Бондарчук # Иосиф Сталин # Михаил Лермонтов # Петр Порошенко # Роман Когодовский # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Фотофакт

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