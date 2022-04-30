Азарёнок: айфон, тачка, инста, бабки, чил. А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Вот он вне системы. А ты в системе

Новости Беларуси. Замутить, заразить вирусами потребительства и нигилизма молодежь – главная задача врагов нашего государства. На это выделяются огромные средства, работают сотни спецслужб и институтов Запада. Можно ли в глобальном мире противостоять изменению сознания будущего поколения и как защитить молодых людей от политики Запада? Авторский проект «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Нам трудней. Как бы, может, шокирующе это ни звучало, но бойцам Красной армии и нашим партизанам было легче. Враг у нас нынче тот же, он так же силен и злобен, он так же безумен, он так же беспощаден. Да вот видим ли мы его? Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Сегодня все говорят: наша страна столкнулась с самыми большими вызовами в истории ее существования. И что же? Звучит «вставай, страна огромная»? Звучит Ахматова? Мы знаем, что ныне лежит на весах.

И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет. А хотите, покажу, что звучит? В клубах, где тысячи подростков каждый вечер превращаются в скот. В инстах и постах, в твиттерах и ютубах, на флэтах и вписках, на тусах и джусах – везде, где нас нет.

Григорий Азаренок:

А вот представьте, что случится с этими ромашками и одуванчиками, если у нас хотя бы звук гражданской обороны загудит. Хоть и учебный. Они просто разольются, как слизистая субстанция. А что будет, когда в очередной раз все их кумиры, те, по ком они свою жизнь сверяют, рэперки, звезды сериалов и комиксов, порноактеры и тиктокеры, блохеры и френды с миллионами подписчиков, вновь скажут: иди и круши? Круши свое государство. Среда этого требует. Среда зовет. Вперед, стадо, вперед, ты крут, ломай старый мир. Когда рэперок, призывавший к свержению нашего Президента, выступит на многотысячной «Минск-Арене», о чем, кстати, нас оповещают афишки на всех остановках, завопит про живого белого гуся, опять Батьке с автоматом выходить? Дети, вам, наверное, трудно нас воспринимать. Но я попробую. Так вот, дети. Главное ваше сейчас желание – быть не такими, как все.

Смотрите в видеоматериале. Григорий Азаренок:

Ну давай, девочка, разберем. Ты говоришь: «Учат быть рабом». У системы. Что такое система? Это обезличивание. А теперь, дорогая, оглянись вокруг. На тусе своей. Посмотри, здесь нет учителей и унылых идеологов. Гляди, все одинаковые. Джинсы – одинаковые. Улыбки – одинаково глупы. Глаза – одинаково пусты. Вы все завились в дреды одинаково. Бороды у 20-летних одинаковые. Все одинаково двигаются. Речь у всех одинаковая. Ты про Эллочку, девочка, читала? Там про то, как человек знает мало слов, а больше не знает. Так прислушайся вокруг себя, девочка. Айфон, тачка, инста, бабки, кайф, чил. Прислушалась? А теперь посмотри на парнишу с книжкой. Один сидит. Читает скромно. Школьную программу. Вот он – вне системы. А ты в системе, ты такая же, как все, ничем не отличаешься. Обидно, правда?

Григорий Азаренок:

Дальше ты говоришь, что тебя учат в школе по жизни быть дерьмом? А знаешь, что такое по жизни быть дерьмом? Это вот когда твоего дедушку расстреляли полицаи, а ты выходишь с их флагом на улицы. Это когда тебе сначала одни и те же люди льют в ушки «нет войне» и зовут скакать, а потом пацанов заставляют ехать воевать. Это когда ты едешь в поезде с мамой или бабушкой, а он сходит с рельсов. И твоя бабушка умирает. Потому что дядя в Америке в газетке написал: так надо. И все, нет твоей бабушки. А ты – на колясочке всю жизнь, в лучшем случае. Вот это – по жизни быть дерьмом. По-моему, в школе этому не учат. «Хочешь дворником не быть? Надо правило учить», – дальше с чужого голоса ты поешь. Ну, кстати, первое мое место работы – дворник, я улицы подметал. Чисто потом было, а мне приятно. Но не суть. Ты думаешь, что ты свободная и независимая, живешь не по правилам, которые тебе навязывают. В чем? Скажи мне, в чем? Просто эти правила тебе диктует инста и реклама, и ты неукоснительно, как 10 заповедей, их соблюдаешь. При царизме, знаешь, Лермонтов в 14 лет гениальную поэму написал, а при страшном Сталине молодому актеру за первую роль премию дали. Миллионную. Я Бондарчука имею в виду. Не лысого, а папу его. У него папа великий был. Сейчас вроде все свободны, выражайся, как только вздумаешь. Что-то я ни Лермонтова, ни Бондарчука не вижу. Может, плохо смотрю? Свою боль держать в себе тебя заставляют, говоришь? Не волнуйся, когда надо, тебе дяди в телефоне скажут, куда ее выплеснуть. На баррикадах. Весело так будет. Будете все прыгать, песни петь. А знаешь, что будет потом?

Будь ты проклят, Порошенко, и твои дети до седьмого колена! Будь ты проклят Порошенко!

Каждый день гибнут люди. Каждый день божий.

Жить уже нельзя так, просто нельзя. Помогите! Кто это может, помогите нам. Сколько можно.