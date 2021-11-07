Азарёнок: на вас и никаких пропагандистов не надо, сами себя сожрёте

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок со своей рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Мы давно говорили о страшном расколе в среде беглых. Сейчас и они уже не скрывают, что откровенно друг друга ненавидят. Тут и деньги, и непомерные амбиции, нечеловеческая жадность, глупость, подлость и лицемерие – все играет свою роль. А потому сегодня у Григория Азаренка в рубрике «Паноптикум» нет одного героя. Как же уничтожает себя беглая стая?

Григорий Азаренок, СТВ:

Хорошая выдалась неделя. Беларусь живет своей жизнью, отмечает свои праздники. Для своего народа открываются школы, дороги, мосты и больницы. А про паноптикум, обитающий за рубежом, уже и мало кто помнит. Но не повеселить наших зрителей в этот хороший вечер я не могу. А потому сегодня особенный выпуск – праздничный. Пройдемся по палатам. Началось все с забастовки, которую, краснея от натуг, объявили лошки, в основном обитающие в Польше. Дыля, утконос, Радина и примкнувший к ним запойник-театрал. Но не остановилось ни одно предприятие, а над убогими смеялась вся страна. Да и не только. В особенно свихнувшееся состояние пришли литовские беглые. И сандаль не уставал унижать коллег по шатательному делу. А вот лучший друг власти в рядах беглых Шрайбман возьми да припечатай психбольных. Он объявил, что Дыля затеял забастовку, потому что подгорают сроки от кураторов и грантодателей. Как так, Тема? Кураторы? Гранты? Сроки? Заказы? Да что это за госпропаганда такая? И чтобы ответить меньшевику, из-под стола вытащили пьяную тушку Чалого.

Удивительным образом комментарий, пост, который построен по законам, приемам пропаганды, на самом деле соответствует по содержанию месседжу, который исходит, который разделяется уж точно пропагандой. Тут хочется сказать: на кого работаешь? Ну, в общем, я не буду этот вопрос задавать. Григорий Азаренок:

Смотрим мы на этот террариум и восхищаемся. На вас и никаких пропагандистов не надо. Сами себя, крысы, сожрете. И вылупленный мокрой тряпкой по щам Шрайбман вернулся к любимой теме.

– Дожинки или гей-парад?

– У тебя классно шутили про совместить. Все-таки гей-парад. Григорий Азаренок:

Но дальше пошло еще смешнее. Беглые сами себе придумали конференцию в Вене, на которую сначала должен был приехать Президент. Потом не он, а дипломаты. Потом эксперты. Тут они стали друг с другом страшно ругаться: как Тихановской вести себя со Шпаковским? Подавать ли руку? Садится ли рядом? Показывать ли голые колени? Заплатить ли за обед? То, что публично было опровергнуто какое-либо нахождение в одном кабинете с придурками, не волновало. Потом они начали друг друга отговаривать.

Любой представитель демократических сил, который пожмет руку этим […], не говоря уже о том, чтобы сесть с ними за стол переговоров, – либо полезный идиот, либо настоящий предатель белорусского народа. Григорий Азаренок:

Я уже не беру в расчет змагаров помельче. Хотя там тоже забавно. Буонапарте Макар пошел войной на «говорящую котлету» и призвал ее сложить полномочия.

Я предлагаю вам добровольно сложить ваши полномочия, которые вы взяли на себя незаконно, взамен ничего не дав белорусскому народу. Григорий Азаренок:

Какие полномочия, не уточняется. Хочет сам Франака ублажать, не иначе. Говорить о больных – прерогатива специалиста. Алене Дзиодзиной есть что сказать. Психолог: когда я слушаю, что говорит оппозиция, становится обидно за белорусский народ. Читайте здесь.

Григорий Азаренок:

Но самое забавное было – визг змагаров и примкнувшего к ним Суздальцева по поводу подписания союзных программ. Они уже уверили себя: не подпишут. А тут раз – и подписали. И снова они в луже. Снова сказали, что на лице божья роса и пошли дурить дальше. Ну а мы в такой день не можем не вспомнить... Я достаю из широких штанин

Дубликат бесценного груза.

Читайте, завидуйте, я гражданин…

Союзного государства. Так будет. А вчера у припадочных был день ностальгии. Они вспоминали, как 25 лет назад Лукашенко чуть было не объявили импичмент. Перамога была уже так близко, еще чуть-чуть, и лунаў бы БЧБ-сцяг. Но проиграли. И в 2020-м проиграли. И всегда будете проигрывать. И даже не поймете почему. Мозгов мышиных вам не хватит. Пигмеи не побеждают гигантов. А вот великие все понимают. Послушайте, змагарыши, Егора Летова (подробнее в видеоматериале).