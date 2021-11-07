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Азарёнок: на вас и никаких пропагандистов не надо, сами себя сожрёте

07 ноября 2021 18:47
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Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок со своей рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
Мы давно говорили о страшном расколе в среде беглых. Сейчас и они уже не скрывают, что откровенно друг друга ненавидят. Тут и деньги, и непомерные амбиции, нечеловеческая жадность, глупость, подлость и лицемерие – все играет свою роль. А потому сегодня у Григория Азаренка в рубрике «Паноптикум» нет одного героя. Как же уничтожает себя беглая стая?

Азарёнок: на вас и никаких пропагандистов не надо, сами себя сожрёте-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Хорошая выдалась неделя. Беларусь живет своей жизнью, отмечает свои праздники. Для своего народа открываются школы, дороги, мосты и больницы. А про паноптикум, обитающий за рубежом, уже и мало кто помнит. Но не повеселить наших зрителей в этот хороший вечер я не могу. А потому сегодня особенный выпуск – праздничный. Пройдемся по палатам.

Началось все с забастовки, которую, краснея от натуг, объявили лошки, в основном обитающие в Польше. Дыля, утконос, Радина и примкнувший к ним запойник-театрал. Но не остановилось ни одно предприятие, а над убогими смеялась вся страна. Да и не только. В особенно свихнувшееся состояние пришли литовские беглые. И сандаль не уставал унижать коллег по шатательному делу. А вот лучший друг власти в рядах беглых Шрайбман возьми да припечатай психбольных. Он объявил, что Дыля затеял забастовку, потому что подгорают сроки от кураторов и грантодателей. Как так, Тема? Кураторы? Гранты? Сроки? Заказы? Да что это за госпропаганда такая? И чтобы ответить меньшевику, из-под стола вытащили пьяную тушку Чалого.

Азарёнок: на вас и никаких пропагандистов не надо, сами себя сожрёте-4

Удивительным образом комментарий, пост, который построен по законам, приемам пропаганды, на самом деле соответствует по содержанию месседжу, который исходит, который разделяется уж точно пропагандой. Тут хочется сказать: на кого работаешь? Ну, в общем, я не буду этот вопрос задавать.

Григорий Азаренок:
Смотрим мы на этот террариум и восхищаемся. На вас и никаких пропагандистов не надо. Сами себя, крысы, сожрете. И вылупленный мокрой тряпкой по щам Шрайбман вернулся к любимой теме.

Азарёнок: на вас и никаких пропагандистов не надо, сами себя сожрёте-7

Дожинки или гей-парад?
У тебя классно шутили про совместить. Все-таки гей-парад.

Григорий Азаренок:
Но дальше пошло еще смешнее. Беглые сами себе придумали конференцию в Вене, на которую сначала должен был приехать Президент. Потом не он, а дипломаты. Потом эксперты. Тут они стали друг с другом страшно ругаться: как Тихановской вести себя со Шпаковским? Подавать ли руку? Садится ли рядом? Показывать ли голые колени? Заплатить ли за обед? То, что публично было опровергнуто какое-либо нахождение в одном кабинете с придурками, не волновало. Потом они начали друг друга отговаривать.

Азарёнок: на вас и никаких пропагандистов не надо, сами себя сожрёте-10

Любой представитель демократических сил, который пожмет руку этим […], не говоря уже о том, чтобы сесть с ними за стол переговоров, либо полезный идиот, либо настоящий предатель белорусского народа.

Григорий Азаренок:
Я уже не беру в расчет змагаров помельче. Хотя там тоже забавно. Буонапарте Макар пошел войной на «говорящую котлету» и призвал ее сложить полномочия.

Азарёнок: на вас и никаких пропагандистов не надо, сами себя сожрёте-13

Я предлагаю вам добровольно сложить ваши полномочия, которые вы взяли на себя незаконно, взамен ничего не дав белорусскому народу.

Григорий Азаренок:
Какие полномочия, не уточняется. Хочет сам Франака ублажать, не иначе. Говорить о больных – прерогатива специалиста. Алене Дзиодзиной есть что сказать.

Психолог: когда я слушаю, что говорит оппозиция, становится обидно за белорусский народ. Читайте здесь.  

Азарёнок: на вас и никаких пропагандистов не надо, сами себя сожрёте-16

Григорий Азаренок:
Но самое забавное было – визг змагаров и примкнувшего к ним Суздальцева по поводу подписания союзных программ. Они уже уверили себя: не подпишут. А тут раз – и подписали. И снова они в луже. Снова сказали, что на лице божья роса и пошли дурить дальше. Ну а мы в такой день не можем не вспомнить...

Я достаю из широких штанин
Дубликат бесценного груза.
Читайте, завидуйте, я гражданин…
Союзного государства. Так будет.

А вчера у припадочных был день ностальгии. Они вспоминали, как 25 лет назад Лукашенко чуть было не объявили импичмент. Перамога была уже так близко, еще чуть-чуть, и лунаў бы БЧБ-сцяг. Но проиграли. И в 2020-м проиграли. И всегда будете проигрывать. И даже не поймете почему. Мозгов мышиных вам не хватит. Пигмеи не побеждают гигантов.

А вот великие все понимают. Послушайте, змагарыши, Егора Летова (подробнее в видеоматериале).

Азарёнок: на вас и никаких пропагандистов не надо, сами себя сожрёте-19

Слава союзу Беларуси и России. Слава Беларуси. Слава России. Слава будущему Президенту нашей общей империи Александру Лукашенко.

Григорий Азаренок:
С праздником, товарищи!

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